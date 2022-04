Vanessa Claudio habla de su relación "tóxica" con Carlos Arenas: "Me celaba del viento"

MÉXICO.- Vanessa Claudio fue invitada al programa de Karla Díaz, Pinky Promise, al lado de Roberto Carlo, donde compartió algunos detalles turbios de su relación con Carlos Arenas. Como es usual en el programa, hubo una ronda de preguntas hechas por el público del programa y entre ellas surgió una sobre la expareja de Claudio, la cual dio lugar a que la conductora narrará algunos malos momentos de su relación.

“Del 1 al 10 ¿qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué?”, fue la pregunta que le tocó responder a Vanessa, quien de inmediato hizo un gesto que sugería que la respuesta no sería positiva.

“Si estaba loco, se levantaba un día y decía ‘sé que me vas a hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, así. Y me celaba del viento, me tenía que poner short debajo de la falda, es tóxico, la palabra correcta es tóxico”, inició la presentadora, quien también reveló que al hablar con exparejas de Arenas se dio cuenta de que se portó de la misma forma con ellas.

Más adelante, Claudio contó una anécdota para ejemplificar los celos del presentador. Comentó que en una actividad de Venga la alegría en la que tenía que actuar nombres de películas para que sus compañeros adivinaran, le tocó la cinta Una chihuahua de Beverly Hills por lo que imitó a un perrito agachándose en el sueño.

Ante esto, Carlos Arenas se molestó con ella y le reclamó por exhibir su cuerpo frente a otro presentador.

“me decía que por qué me puse en posición de perrito y que de seguro me estaba mirando el conductor de frente. Era súper horrible tener que pensar qué haces, qué no haces, qué dejas de decir, qué dejas de hablar. Entonces para él todas tienen la culpa, porque todas somos locas, pero fíjate, el factor común es él”, comentó.

Del 1 al 10, 24

Por su parte, Roberto Carlo comentó que él también tuvo problemas con el conductor luego de que insinuara en un programo en vivo que Carlo es gay, cuando este todavía no “salía del clóset”. “Al corte le digo ‘no es tu pedo, no es tu tiempo, no es tu tema y no te corresponde’”, contó Roberto.

Los conductores concluyeron que Arenas es una persona sumamente tóxica y dijeron que del 1 al 10, le dan un 24. También comentaron que necesita tratar sus problemas en terapia y expresaron que no se sienten mal por hablar de él, ya que también han sido víctimas de críticas por su parte.