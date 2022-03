Karla Díaz rompe en llanto en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-Karla Díaz cuenta con una larga trayectoria artística sobre todo en la agrupación JNS y actualmente una de las ‘YouTubers’ con más popularidad en Internet, con más de un millón de seguidores.

En las últimas semanas Karla ha estado en vuelta en distintas controversia, que ha tenido que aclarar distintos chismes que se han dado sobre todo referente a los productos que venden en su canal de YouTube.

Hace unas horas la artista mexicana apareció en su cuenta de Instagram y publicó una serie de videos donde aparecía llorando, esto se debió porque lamentablemente no podría asistir a uno de los conciertos de 90’s Pop Tour.

Díaz aclaró que se encontraba enferma y que necesitaba ocuparse de salud, por primera vez en la historia no asistiría a una de sus presentaciones, pidió disculpas públicamente a todos sus fanáticos.

A toda la gente de Puebla quiero mandarles un abrazo con mucho cariño lamentablemente no pude acompañarles en este sho de 90’s Pop Tour, por temas de salud, me siento muy triste por no poder estar ahi” reveló la cantante.