Vanessa Claudio habla de su estado de salud tras ser hospitalizada de emergencia

MÉXICO.- Vanessa Claudio usó sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre su estado de salud luego de que fuera internada de emergencia tras sufrir una intoxicación causada por consumir alimentos en mal estado. La conductora agradeció la preocupación de sus fans, quienes han preguntado cómo sigue desde hace que, hace unas horas, se anunció que fue hospitalizada.

Luego de que distintos medios retomaran el problema de salud de la conductora, se ocasionó todo un revuelo al respecto que desembocó en noticias falsas y especulaciones entre sus fans. Ante esto, Vanessa Claudio decidió poner un alto a los rumores con un video que grabó desde una habitación.

Luego de agradecer a sus seguidores por los buenos deseos que le han hecho llegar, la puertorriqueña explicó que los medicamentos que le están suministrando no tardaron en hacer efecto, pues ya se siente mejor y pronto volverá a sus actividades personales y profesionales. “Hoy ya me siento muchísimo mejor gracias a todos los medicamentos por vena y a todos los doctores que me atendieron, así que nada, a recuperarse [...] los extrañé”, dijo.

En su historia de Instagram, Vanessa no dio más detalles sobre su estado de salud, pero informó que este lunes 31 de enero, ya estará de vuelta en Al Extremo, el programa de TV Azteca que conduce tras la repentina salida de Carmén Muñoz y Anette Cuburu.

¿Qué le pasó a Vanessa Claudio?

Fue durante la mañana del pasado viernes cuando la conductora prendió las alarmas al publicar una fotografía de su brazo con una intravenosa en lo que parecía un cuarto de hospital. “Chicos, no estaré en Al Extremo! Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome!. Igual sintonicen y nos vemos el lunes”, escribió sobre la imagen sin dar detalles, lo que provocó muchas especulaciones.

Álex Kaffie, periodista de espectáculos, informó que la puertorriqueñaconsumió alimentos en mal estado, específicamente, pescado. “Se encuentra internada en un nosocomio tras presentar fuerte cuadro de intoxicación después de ingerir pescado”, escribió desde su cuenta de Instagram. El problema de salud de la modelo se presenta en la primera semana que lleva como conductora de Al extremo y su ausencia fue cubierta en esta ocasión por Cuburu.