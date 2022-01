Anette Cuburu se despide de 'Al Extremo' y da la bienvenida a Vanessa Claudio

MÉXICO.- Anette Cuburu cerró una nueva etapa en su carrera profesional, pues se despidió del programa matutino de TV Azteca Al Extremo, donde hasta hoy trabajó como conductora. El espacio que deja Cuburu será cubierto por Vanessa Claudio, quien regresa a la televisora del Ajusco luego de varios años ausente por sus proyectos en canales estadounidenses.

En el programa le prepararon una cápsula con la que despidieron a la conductora y le agradecieron por su paso en este proyecto. La actual presentadora de Venga la Alegría reaccionó al emotivo mensaje y no pudo evitar romper en llanto.

“Quedamos en no llorar, pero es difícil. Son amistades, son cariños, es gente que cree en ti. Eso en esta carrera, tienes la preparación, tienes las ganas, tienes los sueños, pero si alguien no te da la oportunidad, no sucede nada, entonces gracias de verdad primero que nada al público por el cariño que me dio todo el tiempo”, comentó.