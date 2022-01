Vanessa Claudio es hospitalizada de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana comenzó un nuevo proyecto en la trayectoria laboral de Vanessa Claudio, quien debutó como conductora de "Al Extremo" para sustituir a Anette Cuburu en la programación de TV Azteca, pero tristemente los planes se modificaron luego de informar que la actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Fue a través de la cuenta personal del periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quien habló sobre la situación por la que está pasando la conductora e informó que el motivo de sus complicaciones de salud se debe a que comió un alimento en mal estado, provocando una intoxicación.

Por su parte, Vanessa compartió con sus seguidores que terminó en el hospital por una intoxicación alimentaria y que tendría que ausentarse unos días del programa para cuidar de su salud y poder volver muy pronto a "El Extremo", así lo explicó a través de sus historias de Instagram.

"Chicos, no estaré en Al Extremo. Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome", mencionó la modelo. Y para terminar con su mensaje, invitó a los usuarios a no perderse el programa, pese a que ella no estaría presente, pues señaló que en la siguiente emisión ya estaría de regreso: "Igual sintonicen y nos vemos el lunes", agregó.

Además, la puertorriqueña subió un video en donde aparece acostada sobre una cama de hospital, con un brazo canalizado y usando una bata blanca con distintos corazones morados y azules.

Y fue hasta el día de hoy que Vanessa subió otro clip en el que agradeció los mensajes de cariño y apoyo que recibió durante su visita al médico.

Quiero agradecerle a todos por sus mensajes, hoy ya me siento muchísimo mejor, gracias a todos los medicamentos por vena y gracias a todos los doctores que me atendieron. A recuperarse y los veo el lunes en 'Al Extremo', los extrañé", mencionó la conductora.

Cabe recordar que fue hace unos días que se anunció que Claudio estaría presente en el mencionado programa de TV Azteca y aunque fue un gran paso para la actriz, algunos espectadores se mostraron en contra de esta desición y publicaron cientos de críticas en redes sociales.

Todo comenzó porque algunos usuarios señalaron que el rostro de la modelo puertorriqueña lucía "hinchado" o incluso que parecía que estaba "agotada", por lo que comenzaron a surgir varios rumores sobre una posible intervención estética por parte de Vanessa Claudio, creyendo que se había "desconfigurado el rostro".

Una vez que Vanessa se enteró de los comentarios negativos, decidió defenderse en su cuenta personal y explicó que se veía cansada porque hizo un viaje en avión desde Turquía, donde comenzará otro proyecto laboral como parte del elenco de una producción televisiva.