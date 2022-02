Vanessa Claudio enfrentaría problemas con TV Azteca por su apariencia física

MÉXICO.- Vanessa Claudio es la actual conductora de Al Extremo, uno de los programas con más popularidad de TV Azteca. Tras la salida de Anette Cuburu, Claudio regresó a México para tomar su puesto y aunque ya en el pasado trabajó para Venga la Alegría, tal parece que podría estar en un conflicto con la televisora a causa de su apariencia física.

Según información publicada por Álex Kaffie en su columna titulada Sin Lisonja, a la conuctora se le ordenó que no se realizara más tratamientos estéticos, pues no aprueban que su rostro se vea diferente a cuando trabajaba en el matutino. Según el periodista de espectáculos, esto podría estar afectando el rating del programa donde trabaja al lado de Uriel Estrada.

“La orden vino por parte de sus superiores: ‘Deja de inyectarte botox en el rostro’. Esa es la exigencia que Vanessa Claudio, conductora de Al Extremo, recibió hace días. Y es que sus jefes alegan que la cara de la presentadora ha perdido naturalidad y gesticulación por el exceso de toxina botulínica que se ha puesto en la cara”, dijo Kaffie.

La condcutora estaría enfrentando este problema con la producción, aunque hasta el momento no se sabe cuáles serían las medidas que se tomarían en caso de que no lleguen a un acuerdo. Cabe señalar que se le invitó al programa porque también saldría Carmen Muñoz, quien luego de cambiarse a Televisa también recibió muchas críticas por abusar de tratamientos estéticos.

Recibe comentarios en redes

Los usuarios de redes sociales también le han expresado sus críticas, pues a menudo comentan sus fotografías de Instagram señalando los canbios en su rostro. "¿Qué le pasó en la cara?", "Tú conoces a Lyn May …. No te hagas eso en la cara, ya es muy evidente, ya para", "De tanto Botox esos pómulos se te están colgando, ya no más" son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Por otra parte, Vanessa Claudio también ha sido viral, ya que los usuarios de Twitter fanáticos del mundo Drag, han expresado que les gustaría verla como conductora del formato All Star de La Más Draga. “Sí ya regresó a México lo más cool sería que Vane regrese a ser conducta de Todas Las Más, como pasó en la temporada regular 2″, comentaron algunos usuarios.