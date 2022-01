Mara Patricia Castañeda y Anette Cuburu hablan de polémico comentario en funeral de Vicente Fernández

MÉXICO.- Tras el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, la familia del charro realizó un funeral en el que diversas figuras del medio artístico, miles de fans y la prensa acudieron para despedir al icónico cantante. Sobre los distintos medios que hicieron cobertura del evento llamó la atención del público el encuentro de Mara Patricia Castañeda y Flor Rubio, quienes intentaron conseguir una entrevista exclusiva de Vicente Fernández Jr. El también cantante optó por conversar con la periodista de Televisa y dejar fuera de su casa a Rubio, quien trabaja para TV Azteca.

El enfrentamiento entre las dos periodistas causó muchas burlas en redes sociales, no solo por la conocida competencia entre las televisoras principales del país, sino también por la relación que tiene Mara Patricia con los Fernández, pues estuvo casada algunos años con el hijo mayor del charro.

Anette Cuburú: este comentario sobre Mara Patricia Castañeda desató la polémica de Vicente Fernandez pic.twitter.com/ckKxfbRiOq — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2022

Sobre este tema, Anette Cuburu lanzó un polémico comentario en el programa matutino Venga la alegría, pues aseguró que la exclusiva se la dieron a Castañeda por ser la exesposa de Fernández Jr. Para muchos usuarios de redes sociales, este señalamiento de Cuburu fue inapropiado pues consideraron que demeritaba la carrera profesional de Castañeda, mientras que otros la tacharon de envidiar el logro de la reportera.

Las periodistas hablan al respecto

En una transmisión en vivo que hicieron este el pasado 21 de enero, las comunicadoras habalaron de la situación con sus seguidores, cada una desde su punto de vista. Ambas aclararon que para ellas no hubo ninguna ofensa durante la cobertura de las televisoras y aseguraron que su relación siempre ha sido buena.

“No le vi la maldad por ningún lado ni la falta de respeto, nada de lo que la gente empezó a decir ‘envidiosa, ya quisieras tener la trayectoria de Mara’, ‘eres una grosera’, ‘¿por qué te metes con ella?’, ‘tú nunca vas a ser ella’ [...]. La verdad, yo nunca te pedí una disculpa porque no encontré la disculpa”, declaró Cuburu.

Anette dijo que si hubiera hablado mal de su colega, ella habría sido la primera en reconocerlo y disculparse, pero en realidad sólo se dedicó a narrar lo que se estaba trasmitiendo en ese momento. Además, aseguró que admira a Castañeda por su trayectoria y ética profesional.

“Yo, desde muy chica, te admiro a ti y aprendo de ti, y de Gloria Calzada y de Verónica Castro y de grandes figuras como ustedes. Por su puesto que les he aprendido y les he copiado muchas maneras y modos de conducir [...]. Nunca les faltaría al respeto porque no tengo ninguna necesidad”, comentó.

Por su parte, Mara recordó que ese día fue golpeada en el pecho en medio de todos los reporteros que se encontraban en las puertas del rancho del Charro de Huentitán y que luchaban por hacer preguntas al hijo del cantante. Vicente Fernández Jr. se dio cuenta de esto y fue por ello que le pidió que pasara y no porque haya sido su esposa. Agregó que nunca se sintió ofendida por el comentario de Cuburu, ya que no dijo algo en contra de ella.

“Como que no hubo falta de respeto, estabas transmitiendo tú desde tu televisora, yo desde la mía, pero me sorprendí de lo que te estaban diciendo”, le dijo Mara a Anette quien recibió muchas críticas en redes sociales. Finalmente, las periodistas enfatizaron que ambas saben lo difícil que fue para cada una llegar hasta donde están en sus carrera y que no hay razón para criticar lo que han hecho en sus trayectorias.