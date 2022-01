'Espero que recapacite porque es una gran mentira, dice 'Pepillo' Origen a Flor Rubio sobre demanda

Ciudad de México.- Juan José Origel rompió el silencio sobre la demanda que Flor Rubio interpuso en su contra,.

A escasas horas de que la periodista confirmara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió fallar a su favor “Pepillo” aseguró que aún hay muchas cosas que investigar.

Origel dijo no estar conforme con la resolución a favor de ella, ya que en ocasiones anteriores las autoridades le habían dado el fallo a él.

¿Por qué la demanda?

Se filtró un audio donde Origel habla de manera negativa sobre la trayectoria periodística de Rubio, asegurando que su colega obtuvo beneficios profesionales debido a su relación con algunos productores y otras personas influyentes del medio, por lo que fue denunciado por la conductora.

“A mí lo que se me hace muy raro es que desde hace tres años yo había ganado porque la Corte me había dado la razón, no había justificación. Como yo no sé mucho de todo esto, lo único es que mis abogados me habían dicho que yo había ganado […] y ahora resulta que ella ganó”, expresó a través de un video publicado en su canal de YouTube.

Posteriormente, Pepillo se refirió a lo dicho por Flor en el matutino Venga la Alegría con relación a que las controversiales declaraciones fueron grabadas en un evento público.

La señora estaba diciendo, que espero que recapacite porque es una gran mentira, dice que yo hablé delante de todos los medios de comunicación de ella y ¡no señora!, estábamos en Acapulco, en un evento de la señora Silvia Pinal y el evento había terminado, se había retirado la presa. El señor gobernador del estado y su esposa dieron una cena privada donde se encontraba un grupo reducido (…), no había prensa”, aclaró.

El pleito con Flor Rubio

Acto seguido, el presentador manifestó que fue un empleado de Flor Rubio quien se le acercó y le sacó la información. “Hay que investigar muchas cosas todavía porque tienen que quedar claras muchas cosas. Siento muchísimo lo que está sucediendo y todo lo que pasó, pero vamos a ver”.

Posteriormente, Juan José reiteró que duda de la investigación cuando en otras ocasiones él ganó el proceso legal. “Si hubo tres proyectos de resolución a mi favor y ahora ya no, qué raro o ya nadie puede hablar nada en privado (…), si yo lo digo en un medio lo sostengo, pero en una conversación privada es lo que más me extraña y se los juro por Dios que no había medios, me lo grabaron y la revista sabe a quién le compraron la nota, pero fue en privado”.

Por último, Origel mencionó que ya se disculpó en distintas ocasiones con Flor Rubio y dejó entrever que podría buscar la manera de seguir con la investigación del caso. “Mi conciencia está tranquila, ya ofrecí disculpas (…), pero a todo el mundo le pueden excavar muchas cosas, entonces vamos a quedarnos callados. Al rato vamos a investigar más cosas, no se queda así”.

Hasta este momento trascendió que el periodista debe pagarle una cantidad de dinero a su colega como reparación de daños, además de ofrecerle otra disculpa pública por sus polémicas declaraciones.

