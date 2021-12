Mara Patricia Castañeda entrevista a la actual novia de Vicente Fernández Jr.

MÉXICO.- Este 12 de diciembre el mundo de la música mexicana perdió a uno de sus máximos representantes. Vicente Fernández falleció en el hospital Country 2000 a las 6:15 de la mañana del pasado domingo y su fallecimiento se convirtió en un fenómeno mediático gracias al gran cariño que sembró en sus seguidores.

El homenaje al intérprete, en el que estuvo rodeado de su familia y algunos de sus fans, fue cubierto por una gran cantidad de periodistas, y algunos de ellos consiguieron entrevistas exclusivas con los miembros de la familia Fernández.

Flor Rubio presumiendo su exclusiva y Mara Patricia Castañeda hasta se metió al rancho de Vicente Fernández pic.twitter.com/ExBINIZ4OD — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) December 12, 2021

Una de las máximas representantes del periodismo de espectáculos y actual coordinadora de Televisa, Mara Patricia Castañeda, entrevistó a Mariana González, la actual pareja de Vicente Fernández Jr. quien a menudo deja ver su cariño por el hijo del charro y expresó sus condolencias a la familia Fernández.

Cabe recordar que Mara Patricia Castañeda estuvo casada con Fernández Jr. por más de 8 años. La expareja contrajo matrimonio por vía civil el 15 de diciembre de 2007 en una ceremonia que celebraron en la Ciudad de México. En el festejo estuvo presente el fallecido cantante junto a sus hijos, así como Gloria Trevi, Ana Gabriel, Verónica Castro, Eduardo Yañez, entre otras celebridades.

Así fue el reencuentro de Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr (+VIDEO) https://t.co/YIU3OlU2TH pic.twitter.com/sIhFpFz68L — Laura G (@LAURAGII) December 13, 2021

Ahora, el encuentro entre Mara Patricia y la actual pareja de Fernández Jr. ha causado controversia en redes, ya que los usuarios han calificado el encuentro como algo extraño e incluso incómodo. Sin embargo, la periodista y la influencer se hablaron con mucho respeto y al finalizar la entrevista, Mariana le dijo a Mara que la admiraba mucho.

Mara Patricia Castañeda le preguntó “¿Qué palabras tienes para la familia?”, a lo que la influencer contestó: “No pues, no hay palabras porque no lo esperábamos. Estuvo tan bien pero ya de repente sucede esto y no, yo estoy en shock porque aún no me lo puedo creer”. En seguida, Mara Patricia le preguntó si había podido despedirse del cantante, ante lo que respondió que no.

“La verdad que cuando estábamos en el hospital no podíamos. Me tocó verlo muy antes y pues me quedo con recuerdos muy bonitos de él, un excelente ser humano que Dios yo sé que lo tiene en el cielo y la Virgen se lo llevó este día para cantarle a ella”, comentó.

Le besa la mano

Luego de que la periodista le preguntara si estaba apoyando a la familia, Mariana González contestó que sí y la entrevista finalizó con Mariana besándole las manos a Patricia. “Nombre, no hagas eso”, le dijo la reportera. “No te conocía en persona pero de verdad te admiro muchísimo”, le contestó Mariana.

Mara Patricia Castañeda y el primogénito del charro coincidieron en la cobertura especial de Televisa y el encuentro también fue muy comentado, ya que Castañeda fue la única a la que le permitieron ingresar al rancho "Los Tres Potrillos". Incluso comentaron que le dieron un trato preferencial por estar vinculada a la familia.