Cristian Castro pone condición a su hija Rafaela para lanzarla como cantante

Ciudad de México.- El cantante Cristian Castro se mostró orgulloso del talento que tiene su hija Rafaela en el ámbito musical; sin embargo, confesó que ha puesto una condición a la menor para lanzarla al estrellato.

Después de revelar que la pequeña le regaló una segunda composición musical, Castro relató durante una entrevista con el programa Hoy que ya hablaron sobre su futuro artístico.

Admirándola mucho, ya le dije que cuando se gradúe de su universidad yo le voy a hacer un discazo y la vamos a lanzar… acá en Televisa”

Contó el hijo de Verónica Castro con una gran sonrisa.

Sus otros hijos

Por otro lado, hablar de sus hijos mayores, cuales tuvo con Valeria Liberman, la situación se tornó distinta y Cristian dijo que no le toma mucha importancia a lo que sucede en ese aspecto de su vida, ya que no pasa mucho tiempo con ellos.

“No tanta, poquita, pero sigo mis pasos ahí, yo estoy en lo mío, estoy así, concentrado en las canciones, en los viajes, no tanto en mi vida personal, la verdad, sinceramente mi vida personal ya pasó un poquito a segundo plano”, explicó.

Antes de concluir la entrevista, Cristian externó su tristeza por no poder seguir su romance con Maite, destacando que puso todo de su parte para que la relación prosperara.

“Lamentablemente ha sido pues frustrante, la verdad que no hemos podido seguir, lamentablemente, no sé, no se pudo, verdaderamente, pero de que se luchó, se luchó”, finalizó.