Tania Rincón aclara supuesta enemistad con Andrea Escalona: "somos muy competitivas"

MÉXICO.- Tania Rincón habló de la su supuesta enemistad con Andrea Escalona en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, En casa de Mara. Los rumores de que las conductoras no se llevan bien cobraron fuerza luego de que Tania sufriera una caída en el programa Hoy durante un juego en el que estaba compitiendo con Escalona y donde supuestamente ella la empujó.

Sumado a esto, el público ha señalado que a menudo tienen diferencias al dar sus opiniones en el programa y que incluso han llegado a lanzarse indirectas. Sin embargo, Rincón, quien acaba de cambiarse de TV Azteca a Televisa, ha desmentido que se lleve mal con su compañera.

"Compartimos camerino. Entonces, siempre estamos recomendándonos libros, dándonos consejos... somos muy comadres, la verdad", comenzó diciendo la también modelo. Cuando Mara tocó el tema de la caída en el programa, Tania explicó que los medios lo tomaron a mal e incluso sus familiares y amigos, pero aclaró que se trató solo de un accidente.

"Me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido de que las dos somos muy competitivas... Ese día ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía 'la aventaste'... Lo tomo con mucho humor, no me pasó nada, obviamente no me encanta estarme cayendo al aire, pero trato de tomarlo ya con mucho más humor", dijo.