Tania Rincón asegura someterse a una prueba Covid un día sí y un día no

Ciudad de México.- La conductora Tania Rincón se enfrentó a la prueba más difícil de su vida, al dar positivo a Covid-19, lo cual, sucedió mientras grababa la segunda temporada de "Guerreros".

Aunque no tuvo que ser hospitalizada Rincón se aisló de sus compañeros e incluso de su familia en su propia casa. Amelia, su segunda hija, tenía apenas cinco meses y todavía tenía que amamantarla, lo que dificultó las cosas.



"Amelia estaba muy chiquita y eso me partía el corazón porque no podía estar cerca de ella y de mis hijos, que gracias a Dios no se contagiaron, tampoco mi esposo", dijo Rincón en entrevista.



Luego de más de 10 días en confinamiento la conductora retomó sus labores, pero acepta que aquella prueba de vida le dejó una lección de salud que le llevó a tener medidas estrictas.

"Fue como una sacudida para que entendamos que si no tenemos salud no tenemos nada, te hace valorar muchísimo a tu gente cercana yo estaba muy preocupada", aceptó.



Entre las nuevas medidas de salud que Tania ha acatado están las pruebas cada tercer día.



Aunque no es un proceso cómodo, hoy la presentadora mexicana se somete a una prueba Covid un día sí y un día no, pues convive diariamente con sus compañeros del programa "Hoy" y acepta que cada vez está más en contacto con personas.



"Cada tercer día me hago la prueba porque finalmente en el programa convivimos con la gente, yo cada vez salgo más a la calle, entonces la prevención es lo que te va a hacer que los contagios se detengan un poco", contó.

Durante la última parte del año 2021 ella y su familia buscaron reunirse de la forma más segura posible. En Nochebuena antes de ver a sus papás, tanto ella como su esposo Daniel y sus dos bebés se hicieron la prueba para poder recibir desde Michoacán a sus padres. Al día siguiente se la volvieron a hacer para reunirse con los papás de Daniel.



"Más que regalar una chamarra ahora regalamos pruebas porque al final el tesoro más grande y que no se compra con nada es la salud, entonces tenemos que hacer estos pequeños círculos de confianza en los que sólo nos reunimos con gente que sabemos que tiene los mismos protocolos de salud y no bajamos la guardia, nos sigamos cuidando".



Además de perseguir a Amelia por toda la casa ahora que está aprendiendo a gatear, también se levanta todos los días antes de sus actividades para poder hacer un entrenamiento. Considera que la disciplina de realizar deporte es lo que la ayudó a no tener secuelas de la enfermedad.



Tengo una alimentación balanceada todo el tiempo y lo que hago es que le echo muchas ganas al ejercicio, más que fortalecer músculo también fortalece la mente el hecho de que tengas esa disciplina, en mi caso levantarme todos los días a los 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio eso me despeja la mente, me llena de endorfinas y me pone muy de buenas para el día", aceptó. "Acabo de correr un medio maratón y fue como mi examen de graduación, me sentí bastante bien gracias al ejercicio que me da mucha capacidad cardiovascular y me mantiene saludable".

Durante su carrera ha visto el trabajo frente a las cámaras como una forma de olvidarse de los malos momentos, en ocasiones acepta que ha tenido que acudir a trabajar y mostrar su mejor versión incluso cuando está pasando un mal momento, pero esta práctica también la ayuda a distraerse de las preocupaciones y mantener una salud mental. "Me ha tocado trabajar en momentos complicados donde mi papá está en momentos complicados de salud, en los que mi cabeza está en otras cosas, pero cuando ya estás frente a la cámara dejas todo a un lado y tienes que concentrarte en lo que estás haciendo al entrar en ese estado de ánimo se te olvida y la televisión se vuelve algo terapéutico".