Bárbara de Regil alerta a sus seguidores por ataque en avión

La influencer Bárbara de Regil hizo publico en su cuenta de Instagram cómo en un vuelo sufrió ataque de pánico, hasta se quedó sin aire y se sentía asfixiada.

De Regil que anteriormente se ha encontrado en polémica por acciones como; estafar a sus seguidores con proteina; hacer comentarios racistas; y por sus constantes comentarios clasistas.

Alertó a sus seguidores por afirmar que es la primera vez que siente los sintomas de un ataque de pánico, comentado que fue de lo más aterrador.

Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión… Sentí una presión en el pecho, taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar”.