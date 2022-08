Simon Cowell se muestra orgulloso de Camila Cabello y Harry Styles tras su formación en 'The X Factor'

ESTADOS UNIDOS.- Simon Cowell se mostró nostálgico al recordar cuando vio por primera vez a Harry Styles y a Camila Cabello.

En una nueva entrevista con Extra, Cowell habló sobre los exitosos intérpretes, a quienes ayudó através de las versiones británica y americana de "The X Factor", un reality que ofrece una competencia de canto entre los participantes.

¿Cómo fue la audición de Harry Styles?

Recuerdo esa audición como si fuera ayer. El joven se mostró encantador, muy seguro de sí mismo, era muy divertido. Realmente me cayó muy bien. Simplemente pense, hay algo muy especial en él. Nunca olvidas esos momentos... Y, a decir verdad, si no estuviéramos haciendo exitosas las carreras de los participantes, no seguiría haciendo estos programas en la actualidad"

Styles, de 28 años, audicionó en el 2010 através de la versión británica de "The X Factor". En la misma temporada, también audicionaron Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan, quienes fueron eliminados y se les pidió formar una banda para poder continuar en la competencia.

Así fue como los jóvenes formaron la banda "One Direction", la cual interpretó "What makes you beautiful" antes de anunciar su separación.

No obstante, Harry Styles ha lanzado tres álbumes, incluyendo sus éxitos "Watermelon Sugar" y "As it was", los cuales se han mantenido en el listado de "Billboard Hot 100".

¿Cómo fue la audición de Camila Cabello?

Además, Simon Cowell habló sobre Camila Cabello, de 25 años, quien también audicionó en la versión estadounidense de "The X Factor" en el 2012 como solista, antes de ser eliminada con la opción de volver dentro de una banda al lado de Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke, cuyo grupo fue llamado "Fifth Harmony" y quedaron en tercer lugar de la competencia.

No estaba planeado el que ella audicionara. Casualmente fui detrás del escenario y la vi llorando. Le pregunté por qué estaba llorando y dijo que era muy tarde para que audicionara porque ella era una "reserva" -lo que sea que eso significara-. Le dije 'bueno, soy uno de los productores, y acabas de ganar acceso a audicionar'"

"Fifth Harmony" firmó con la compañía Cowell's Syco y lanzaron tres álbumes, cuyas canciones "Worth it" y "Work from home" encabezaron la lista de los más escuchados.

No obstante, Cabello abandonó al grupo en el 2016, antes de que saliera el tercer album del grupo.

Al independizarse como solista, Camila lanzó tres álbumes propios y ganó el primer lugar de la lista de escuchados con sus hits "Havana" y "Señorita".

Cowell se mostró orgulloso de su participación en la carrera de diversos artistas

Cowell habló también respecto a otras carreras exitosas en las que jugó su papel, y dijo que su éxito es lo que lo inspira a seguir:

Cuando esos momentos funcionan, y ver a Camila, a Harry Styles, Leona Lewis, Carrie Underwood, Kelly Clarkson en la actualidad... han habido tantos momentos en los que he estado en el momento oportuno cuando sus carreras podrían haber ido en una dirección diferente. Si no sucedieran ese tipo de cosas, no tendría sentido el estar haciendo estos programas"