Anne-Marie y Niall Horan estrenan "Our Song"

REINO UNIDO. – Los cantantes Anne-Marie y Niall Horan hicieron su primera colaboración juntos y lanzaron “Our Song”, un tema con un video musical con estilo vintage, donde van en un viaje de carretera a bordo de un coche clásico.



“Our Song” habla sobre las secuelas de la angustia y la letra detalla la lucha de una persona para intentar mantenerse fuerte al momento de recordar algo que lo hace querer retroceder en el tiempo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Justo cuando creo que te has ido, escucho nuestra canción en la radio. Solo así, me lleva de regreso a los lugares a los que solíamos ir. Y lo he estado intentando, pero no puedo luchar contra eso”, se puede escuchar en los versos de la canción.

Anne-Marie lista para lanzar material discográfico nuevo



La cantante británica confesó para los medios que había compuesto casi dos docenas de canciones para su próximo álbum de estudio.



Hasta el momento, la cantante ha revelado los éxitos “Birthday” y “To be Young” junto con Doja Cat. Tiempo después, reveló Don´t Play y su más reciente canción es “Our Song”, la cual, también formará parte del nuevo disco.



Según Anne-Marie, “Our Song” es la primera de varios temas que escribió al lado de Niall Horan, “Estuvimos un día en el estudio y es una persona tan talentosa que se puso a tocar la guitarra y creamos como unas tres canciones”, comentó la cantante.