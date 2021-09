Away From Home: el festival virtual de Louis Tomlinson donde anuncia su documental

REINO UNIDO.- El exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, anunció vía Twitter nuevos detalles de su evento virtual global Away From Home. Se trata de un minidocumental del detrás de escenas de su festival así como un concierto completo que sus fans podrán ver de forma gratuita a través de Veeps.

Louis anunció su festival por primera vez en julio de este año, después de verse obligado a posponer su gira mundial en 2020 por cuestiones de la pandemia. El concierto se llevó a cabo el pasado 30 de agosto y Louis decidió que se trataría de un evento gratuito como una forma de retribuir el apoyo de sus fans.

Estoy tan orgullosa de seguir a un artista INCREIBLE y lo mas importante, una persona con un corazon y humildad enorme. Te amo mucho, gracias por todo, con vos siempre ❤

PROUD OF LOUIS#AwayFromHomeFestival

pic.twitter.com/V4S6PRLzE7 — Nazat91 (@RonnieRock7) September 4, 2021

El músico dio una emotiva presentación llena de energía que despertó la nostalgia de sus fans quienes expresaron su emoción a través de memes en Twitter, volviendo tendencia el nombre del británico y del festival.

Fue increíble, Louis es tan asombroso gracias por la experiencia en estos tiempos donde los conciertos en vivo ya no son una opción muy segura al menos para mi país (����), te amo #LouisTomlinson por darnos la oportunidad de poder admirar tu música al menos a través de una pantalla pic.twitter.com/Tu4owgya6y — Stef_C12♡²⁸ (@Stef_C12) September 4, 2021

El festival al alcance de sus fans

Más de 8500 fanáticos obtuvieron boletos para el Away From Home, un evento de un día completamente gratuito que realizó Tomlinson el pasado 30 de agosto en el Crystal Palace Bowl, en Londres. Este sábado 4 de septiembre, el cantante decidió transmitir en todo el mundo su presentación, para los fans que no pudieron asistir al concierto.

yo? yo ya estuve en 2 conciertos de Louis, ilegal pero estuve ��#LouisTomlinson pic.twitter.com/hm4GxAnFmv — Lizeth (@lizetht_06) September 4, 2021

El festival virtual comenzó con un minidocumental donde observamos a Louis y su equipo en la planeación del evento. Los fans también podrán disfrutar de 70 minutos de uno de sus conciertos, así como de una secuencia tras bastidores. Sin duda una evento que pone al cantante más cerca de sus fans que nunca.

En lugar de estar haciendo tarea, le estoy llorando a mi ídolo porque es más importante que mi futuro. TE AMO @Louis_Tomlinson ERES INCREÍBLE#AwayFromHomeFestival pic.twitter.com/bxi1s7XLXb — Yazmín || Baby cakes era (@MargaritaYazmi8) September 4, 2021

Más de una fan ha solicitado que el documental sea puesto en una plataforma de streaming para poder disfrutarlo en cualquier momento, pero hasta el momento no se tienen detalles sobre si Louis planea ofrecerlo a alguna de las plataformas de streaming. Finalmente, el cantante también aprovechó la ocasión para presentar su nueva canción "Change", una emotiva canción que habla de mantenerse igual en el interior a pesar de todos los cambios que ocurren en el mundo.

Finalmete, cabe destacar que en las últimas horas, el cantante ha publicado un gran número de tweets donde muestra el agradecimiento hacia sus fans por todo el apoyo que ha recibido en este nuevo proyecto.