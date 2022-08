Viral: ¡Fan le pide a Harry Styles el micrófono para proponerle matrimonio a su novia!

LISBOA, PORTUGAL.- En un concierto de Harry Styles, mismo que formaba parte de su gira "Love on tour" se llevó a cabo un romántico momento para una pareja, puesto que en medio del show, el novio pidió a Harry si podía prestarle el micrófono para cantarle solo 2 líneas a su novia...

Harry Styles, en modo bromista, le preguntó "¿Cuánto tiempo llevan juntos? Porque si solo son dos semanas no hay manera de que te preste el micrófono", a lo cual respondió el novio: "Más de un año... un poco más de un año"

Styles le preguntó al público: "¿Creen que deba prestarle el micrófono por 'un poco más de un año'?" y, posteriormente, pasó el micrófono al emocionado novio quien, sin dudarlo lo tomó y comenzó a cantarle a su novia una estrofa de la canción "Can't help falling inlove with you" de Elvis Presley, lo cual desató la emoción del público y de la novia, quien también cantó al lado de su novio.

Posteriormente, el novio se hincó, sacó el anillo y le pidió matrimonio, recibiendo un "YES!" de la novia.