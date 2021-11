Camila Cabello revela por qué se separó de Shawn Mendes

MÉXICO.- Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura el pasado 17 de noviembre, luego de casi tres años de relación. Fue por medio de un comunicado publicado en sus cuentas de Instagram que la pareja anunció que se separaba; no ofrecieron detalles de la ruptura, pero aseguraron que siempre existiría una relación amistosa entre ellos.

Fue en el último episodio de Time to walk emitido por Apple TV, que Camila se sinceró sobre las razones de la separación. Hace poco más de un año, la cantante dio a conocer un diagnóstico que le cambiaría la vida: un trastorno obsesivo compulsivo y problemas de estrés asociados con las altas cargas de trabajo. Así lo reveló en una entrevista para Wall Street Journal Magazine.



Aunque tenía controlada su salud, el encierro por la pandemia significó para la exintegrante de Fifth Harmony el inicio de una lucha que no ha podido ganar y que es la razón principal de la separación con Shawn Mendes.

"Antes (de la pandemia) me sentía muy drenada. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Súmale a eso a mis batallas con la salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, a pesar de todo, seguía trabajando.