Silvia Pinal regresa a la actuación a sus 90 años: "Le da salud subirse al escenario"

MÉXICO.- A sus 90 años, Silvia Pinal estrenó el pasado 8 de mayo la obra de teatro infantil Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! en el nuevo teatro Silvia Pinal de la colonia Juárez en la Ciudad México. La puesta en escena marca el regreso de la primera actriz a los escenarios después de un largo tiempo en descanso por el periodo de confinamiento y padecimientos de salud.

Pinal compartió el escenario con Carlos Ignacio, quien interpretó al lobo del cuento; Mary Paz Banquells, como la madre de Caperucita; Rebeca Algarín, como la niña protagonista y Pinal, quien interpretó a la abuelita. La obra se representará dos veces cada domingo en el mismo teatro.

La función tiene una duración de una hora y media y la primera actriz permanece todo el tiempo sentada en un sillón adaptado a una tarima. Además, ha trascendido que Pinal memorizó a la perfección sus diálogos y actuó con buen ánimo en su primera función.

Luis Enrique Guzmán acudió al estreno y al finalizar tuvo un encuentro con la prensa en el que le preguntaron cómo notó a su madre en su regreso a la actuación.

“Feliz, disfrutó mucho de estar nuevamente frente al público, sentir el aplauso es algo que a ella la llena de vida, evidentemente aquí estuvimos apoyándola. Vine con mi mujer y dos de mis hijos, mi madre en sus ojos ve la pureza de la niñez y eso la motiva mucho. Mi madre para mí ha sido todo, mi maestra, mi consejera, mi todo”, declaró.

Fiesta de tres días para el 10 de mayo

Por otra parte, Luis Enrique reveló cómo planea celebrar el día de las madres el próximo martes y comentó que están organizando una fiesta que tendrá una duración de tres días. “Le haremos una fiesta de tres días, una el 9 que será más familiar, otra el 10 que será algo mas casero y ya el 11 la llevaremos a algún restaurante, queremos consentirla al máximo que es lo que se merece”, explicó.

Finalmente, el hijo de la actriz aclaró que, a pesar de que Alejandra Guzmán no pudo acudir al estreno, estuvo al pendiente de todo por medio de llamadas telefónicas. “Todo el tiempo (llamó), yo estaba en la obra y no dejaba de sonarme el celular para preguntarme cómo iba, cómo estaba, yo le dije ‘ahorita te marco’, pero todos en la familia estamos muy emocionados, nos parece la mejor idea que mamá esté en el escenario porque ahí es donde a ella le gusta estar. […] A mi madre le da salud el subirse a un escenario, si no, no tendría esas ganas de vivir, ella tiene la disposición del alma de querer hacer arte”, concluyó.