Enfermera acusada del robo a Silvia Pinal asegura que fue víctima de extorsión

MÉXICO.- La tarde del pasado lunes 18 de abril el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que Silvia Pinal fue víctima de delincuencia luego de que vaciaran su caja fuerte y se llevaron sus joyas. Supuestamente, sus empleados habrían sido víctimas de un engaño por parte de los criminales para poder ingresar a la residencia.

La hija de la primera actriz, Silvia Pasquel, explicó que todo se trató de una extorsión y que ocurrió el sábado, cuando ella pasó por la casa de su madre para llevarla a comer con unos amigos. Una vez fuera, la enfermera que las acompañaba avisó que la mujer que se quedó en la casa, otra enfermera, recibió un supuesto mensaje de Pasquel diciéndole que sacara las joyas para pagar unas cosas que debía.

"La enfermera me dice, 'ay señora, la otra enfermera me mando un mensaje con una captura de pantalla'", el whats supuestamente había sido enviado por Pasquel a la enfermera y decía que "tenía una deuda pendiente con un hombre, que tenía firmado un pagaré y que por favor le entregara las alhajas de mi mamá a él para que yo pudiera pagar la cuenta".

ASÍ QUEDÓ la CASA de SILVIA PINAL, TRAS EL ROBO

Asi dejaron las cosas regadas en distintas habitaciones del domicilio del Pedregal.

Una enfermera de la actriz y un cerrajero acabaron detenidos por @SSC_CDMX

La hija de la actriz dice q se robaron “bisutería".@FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/fwIF16ziUj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2022

La persona que estaba haciéndose pasar por la actriz le dijo a la empleada que debía poco más de 30 mil pesos por lo que ella comenzó a sacar las joyas que resultaron ser de bisutería. "Obviamente ni estaba bien escrito mi nombre, ni tampoco era mi teléfono... (La enfermera) Agarró las cajas, las vaciaron todas en una bolsa y muy obediente fue a entregarlas al señor, le digo, 'bueno siquiera le hubieras pedido mi pagaré'", dijo Pasquel.

La actriz agregó que, a pesar de que le pidió a la empleada que no entregara nada, esta no le hizo caso. Debido a que Sylvia fue avisada, mandó a llamar a la policía y a los guardias de la zona donde viven, por lo que tanto la enfermera como el hombre fueron detenidos. "Cuando estaba el cerrajero tratando de violar la puerta, llegaron las patrullas y llegaron los policías de la esquina, están en investigación el cerrajero y la enfermera. El personal de mi mamá no tiene nada qué ver con esto", contó Pasquel.

Intentan extorsionarla

De acuerdo con la actriz, las verdaderas joyas de Pinal se encuentran resguardas en el banco, pues hace unos años su hijo, Luis Enrique Guzmán, tomó la decisión de sacarlas de la casa para evitar robos.

También contó que ese mismo día intentaron extorsionarla por medio de una llamada telefónica donde le dijeron que le hablaba Frida Sofía. Sin embargo, por la voz y por la clave del número se dio cuenta de que no podía ser su sobrina.

"Me hablaron por teléfono y me dijo 'hola tía cómo estas, habla Frida', yo dije 'ay qué linda'. Entonces volteé a ver el teléfono y era un 81, mi sobrina vive en Miami, esa no es la clave de Miami, le digo '¿quién habla?' y me dice 'tu sobrina Frida', en ese momento colgué", contó.