Frida Sofía insulta a su abuelo y revela su actual relación con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- La cantante Frida Sofía mantiene su postura en contra de su familia Guzmán, después de que hace más de un año confesara que su abuelo Enrique Guzmán abusaba de ella cuando era niño, y expresar su pesar debido a la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma.

Durante una entrevista para 'El Gordo y la Flaca' la artista manifestó que Natasha siempre está con ella aunque ya haya fallecido.

“Es mi ángel y me protege contra cualquier cosa, contra todos, o sea, contra todo… aquí la tengo, este es su collar, lo cargo conmigo siempre, y ella sabe, ella sabe todo”, dijo sobre Natasha.

¿Su madre le dio el pésame?

Pero al escuchar los cuestionamientos sobre si Alejandra Guzmán se habría comunicado con ella para darle el pésame, Frida inmediatamente dijo: “No, nunca, no, yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero yo me represento sola, no tengo ningún problema”.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre sus intenciones de proceder con la demanda que habría levantado contra su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual, Frida respondió:

La verdad es que me costó tanta energía, tanto, en primero humillación, para decir lo que pasó, de verdad que no es algo bonito decir ‘me tocaron cuando tenía 5 años’, sí suena fuerte, pero lo vuelvo a decir ‘ese puer$% me tocó a mí cuando tenía 5 años’, y nunca se me va a olvidar, y nunca en la vida va a pasar por el de allá arriba”

Justicia divina

Al referirse a Dios, y escuchar el cuestionamiento sobre si cree en la justicia divina, la hija de la rockera contestó: “Creo que falta un poquito de tiempo, tarda la justicia divina”.

Cabe señalar que antes de estas declaraciones, Frida Sofía confesó sentirse tranquila mientras espera el juicio luego de que a inicios de este año se resistió al arresto por presuntamente molestar a otros comensales en un restaurante en Miami.

“Tranquila, el que nada debe, nada teme… nunca… el de allá (Dios) sabe”, dijo la joven que ahora goza de su libertad tras haber pagado una fianza por este incidente.