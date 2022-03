Sylvia Pasquel revela qué hará con la herencia de su madre

MÉXICO.- Luego de que Silvia Pinal diera positivo a Covid-19 a finales del 2021, la familia de la primera actriz ha considerado que en el futuro habrá un tiempo en que ella no esté presente en sus vidas, por lo que han hablado de temas como su herencia. A sus 90 años, Pinal se encuentra bien de salud y se recuperó satisfactoriamente del virus, durante el proceso contó con el apoyo de sus fans y familiares.

En su aparición en el programa Netas Divinas, Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre lo que pensaba hacer con la herencia que su madre dejara, ante lo que dio una contundente respuesta. “Si te heredaran todo a ti y no a tus hermanos, ¿Les repartirías algo?”, fue la pregunta que le hicieron a la actriz.

Pasquel enfatizó que el dinero no era un tema importante para ella, pues considera que lo más valioso en su vida son las vivencias que ha compartido con su madre.

“Para mí, lo que creo que es la mejor herencia es lo que he compartido y lo que he vivido en vida con ellos (mis seres queridos)”, contó la actriz de telenovelas al programa de Unicable.

Así mismo, Pasquel señaló que una de las cosas más importantes que le enseñó su madre fue a ser independiente y enfocarse en su carrera para ganarse el sustento. “Afortunadamente, en estos casi 54 años que tengo de carrera, mi mamá me enseñó a trabajar y tengo mi propio patrimonio. Lo que he logrado como trabajadora es suficiente para mí, no necesito más, no pido más”, afirmó.

¿A quién le dejará su herencia?

Cabe recordar que la primera actriz estuvo hospitalizada el pasado diciembre de 2021 y rápidamente fue dada de alta. En medio de los comentarios sobre la salud de la artista, Pasquel se vio envuelta en polémica por compartir un video en TikTok donde supuestamente peleaba por una de las propiedades de su madre.

Finalmente, la actriz contó qué es lo que hará con sus propios bienes una vez que tenga que redactar su testamento. "Tengo pensado compartirlo con mis hermanas, con mi hija, con mi nieta, porque no todo se lo voy a dejar a mi hija y a mis nietas, también tengo seres queridos a los que les quiero dejar algo, a lo mejor un primo”, comentó.