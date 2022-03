Alejandra Guzmán asiste a un neuropsiquiatra por alejarse de Frida Sofía

La cantante Alejandra Guzmán reveló que por la desesperación recurrió a la ayuda de un profesional tras perder la fe y la felicidad de vivir después de encarar uno de los periodos más trágicos de su vida al alejarse de su hija Frida Sofía.

“Raras veces me he deprimido, pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra, y ahorita por eso me ven diferente, porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, estoy meditando, estoy haciendo todo lo posible para estar en paz”, contó la intérprete en la conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México.

Yo ya he tocado fondo en distintos rubros, pero el pedir ayuda es de grandes, el saber decir ‘ok, necesito volver a ser yo, volver a sentir alegría por la vida’, y eso es lo que estoy haciendo, y es un recuento, pero creo que todo pasa por algo y todo lo que me ha pasado en la vida al final lo enfrento y aprendo más de mí, y me ha servido como recordar toda esa grandeza de vida que he tenido”, añadió.

Por otra parte, la cantante fue directa al respecto de las presuntas diferencias que existen con Sylvia Pasquel, sobre todo en estos meses que se han tenido que tomar decisiones importantes con la salud y patrimonio de su madre Silvia Pinal,

“Yo a mi hermano Luis Enrique (Guzmán) lo amo, y con mi hermana Sylvia (Pasquel) pues casi nunca la vi, realmente soy más apegada a mi hermano, y siempre lo seré, entonces eso no ha cambiado, pero cuando nos vemos en la Navidad nos queremos, cenamos, platicamos, o sea, no es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre de padre y madre es Luis Enrique y lo amo y él ha estado en el hospital conmigo seis meses, y creo que es el que más amo de toda mi familia”, explicó.

Al respecto de la polémica que se suscitó en el medio artístico por el abuso que Sasha Sokol denunció a manos del productor Luis de Llano, esto al haber mantenido una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, Alejandra únicamente dijo: “Yo ahorita no puedo hablar de nada de eso por mi asunto legal, pero les deseo que todos al final digan su verdad, sepan su verdad, y hagan justicia de su vida, de sus necesidades humanas”.

Finalmente, y con su característico sentido del humor, la rockera externó su deseo porque Erik Rubín pueda sumarse a la gira que realizará junto a Paulina Rubio. “Yo sí le dije ‘oye Erik ven’, estaría genial que aparezca, yo sí, no sé si mujer lo deje, ahí está el problema… pero la verdad es que yo adoro a Andrea (Legarreta) y quiero mucho a Erik, yo lo he respetado y lo admiro como artista, y ¡claro!, siempre en el rock and roll todo se vale”.