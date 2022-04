Alejandra Guzmán todavía no le habla a Adela Micha por comentario sobre Silvia Pinal

Ciudad de México.- La comunicadora Adela Micha confesó que no tiene relación con Alejandra Guzmán debido a que el año pasado Micha habría preparado material por si Silvia Pinal fallecía ya que había sido internada por Covid-19.

A ver nuestro final va a llegar, lo que yo dije de la señora Pinal, con todo mi amor y el respeto que le tengo, fue pues el trabajo que tú, y que todas las redacciones del país estaban en ello, yo no le desee nada malo a la señora Pinal, yo adoro a la señora Pinal, y es una mujer de tal grandeza y tamaño que cuando yo le tomé el teléfono y me dijo ‘Adela, por favor, ya, a mí no me ofrezcas ninguna disculpa, te sigo admirando, y te sigo queriendo, te sigo respetando’”

Externó Micha durante su encuentro con la prensa para presentar los nuevos programas de La Saga.

De igual forma, la comunicadora expresó que el programa de Pinal se habría hecho más grande debido a la difusión que se le dieron a sus declaraciones. “Yo creo que fueron los propios medios, los que estaban en lo mismo que yo, los que hicieron grande el asunto, yo hice mi trabajo, lamentablemente se escuchó, yo transmito incluso en cortes comerciales el programa de Me lo dijo Adela, y no tuve la precaución necesaria, lo lamento y la cagu$, y cuando la cag& pues lo reconozco, de eso a que ya me inventaron un pleito, eso es absolutamente falso, yo con la señora Pinal me he mandado mensajes de audio, yo he hablado con ella personalmente”.

Alejandra Guzmán se molesta

Pero al preguntarle por Alejandra Guzmán y cómo tomó el asunto, Adela se sinceró y dijo: “Se molestó Ale, sí, se molestó, pero ¿qué puedo hacer?, este trabajo así es… Le ofrecí una disculpa y le dije ‘sé que duele, porque duele, y nunca quieres pensar que a tus seres más amados en la vida les va a pasar, pero eventualmente ese día llega, y le ofrecí una disculpa porque lo tomó a mal, ya ahí estará, y estará en ella, en su grandeza saber perdonar”.

Finalmente, sobre cómo se filtró el audio con sus declaraciones sobre doña Silvia, Micha brindó una explicación, aunque dejó en claro que ya no desea hablar del asunto en cuestión.

“Te respondo con toda honestidad y sinceridad, a mi vinieron a decirme, Silvia Pinal está en el hospital, entonces dije ‘chin’, y luego yo les dije ‘es una mujer mayor, y que ha tenido padecimiento’, y luego vienen y me dicen ‘y tiene Covid’, y dije ‘no ma#$%’, esa fue mi palabra, entonces no le desee nada malo, entonces dije ‘prepárenme las entrevistas que he tenido con la señora Pinal’, porque gracias a Dios que la tenemos, porque además es una mujer tan vital que ahora está en teatro, que no para, pero yo quería pasar fragmentos de mis entrevistas con Silvia Pinal, y lo seguiré haciendo toda mi vida y toda su vida también”, recalcó.