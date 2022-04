La reacción de Frida Sofía al ser "desheredada" por Alejandra Guzmán

Frida Sofía mandó mensje por medio de las redes sociales ante la noticia que su madre la cantante Alejandra Guzmán la había dejado sin herencia.

La cantante se colocó en medio de la polémica luego de que una publicación diera a conocer audios en los que presuntamente se escucha a la intérprete revelar los planes que tiene para cambiar su testamento y dejar como heredero universal a su sobrino Apolo, hijo menor de Luis Enrique Guzmán.

Ante este escenario, Frida retomó su cuenta de Instagram y por medio de sus historias en la nieve con la siguiente frase: “Como cuando te “desheredan” pero la fiesta sigue”.

Alejandra le hereda su fortuna al pequeño

Pero esto no fue todo, en otra publicación la influencer compartió una imagen con la siguiente frase: “La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie”.

En los audios filtrados, aparentemente Alejandra da instrucciones de que su única hija solo reciba uno de los tres departamentos que compraron en sociedad.

Y el 100 por ciento que sea para ella y que arregle su vida y sus cosas, que Dios la bendiga. Yo no necesito ni verla ni nada, ya que se haga cargo ella, de su vida”, manifestó la rockera según se escucha en la grabación.

Tras difundirse esta información, Mayela Laguna, madre Apolo, quien ahora cuenta con solo dos años de edad, confirmó esta información en el programa De primera mano, y ante los comentarios sobre si sabía que Alejandra le heredaría su fortuna al pequeño, Laguna manifestó: “Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”.