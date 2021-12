Sergio Mayer cree que testigos de Anabel Hernández lo confundieron con Charly López

MÉXICO.- Diversas figuras del espectáculo se encuentran en el ojo del huracán en estos momentos luego de la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, donde varios famosos fueron señalados de tener vínculos con el narcotráfico, entre ellos Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil.

Sobre estas acusaciones el ex Garibaldi se pronunció ante las cámaras de Venga la Alegría y, tal como otras estrellas en la misma situación, negó todos los rumores que lo vinculan a él y a su esposa con el delincuente Édgar Valdez Villareal, conocido como “La Barbie”.

Según el libro de Anabel Hernández, Mayer sostuvo una estrecha amistad con el narcotraficante. Sobre esto, el actor comentó que se trata de una acusación falsa e infundada que ya había hecho la autora en el pasado y que él ya se había encargado de desmentir.

En días recientes, Mayer ofreció una conferencia de prensa para hacer frente a las acusaciones y enfatizó que nunca ha sido cuestionado por las autoridades. "A mí jamás me han convocado, me han llamado a declarar, a preguntar, ni siquiera como testigo de nada", dijo.

También aclaró que respeta a Anabel Hernández como periodista por sus más de 15 años dedicados a las investigaciones en torno al crimen organizado. Sin embargo, cree que esta vez sus testigos no están en lo correcto y hasta sugirió que quizá lo confundieron con Charly López, otro ex Garibaldi que admitió haberse encontrado con "La Barbie", aunque negó que fueran amigos.

"En mi caso, pone en su libro que me lo que me unía con La Barbie eran las mujeres, el dinero y las fiestas. Yo tengo 35 años de carrera, yo empecé antes de Garibaldi, en el 86, ¿cuándo me han visto ustedes en una fiesta, en un antro con mujeres alcoholizado o las fiestas de las que hablan? Jamás, y yo se los dije a lo mejor me están confundiendo con Charly porque él ya reconoció que él sí iba a los lugares y que lo llegó a encontrar a unos antros", comentó.