Charly López niega ser amigo de "La Barbie"

Ciudad de México.- El ex Garibaldi Charly López afirmó que había conocido al narcotraficante conocido como ''La Barbie'' como es señalado en el libro ''Emma y las otras señoras del narco'' de Anabel Hernández, donde también se refieres a una amistad entre Sergio Mayer, su esposa Issabela Camil y Édgar Valdez Villareal.

Lo que sí niega el cantante es haber sido amigo o administrador de algún negocio donde invirtiera dicho personaje.



"Sí lo conocí como conocí a muchísima gente, yo fui antrero, me la pasé en la fiesta , después de mi divorcio anduve como chango en frutería porque además de los 19 a los 30 me la pasé trabajando y viajando con Garibaldi; cuando llegué a los 30 años y abrí mi antro yo no sabía que era famoso, y ya con el antro ya me empezó a gustar el alcohol y empecé a tomar, atendía mucha gente, sí me recuerdo de él, claro que me lo presentaron, le decía güero, pero de ahí a que fuera mi amigo, es un abismo", dijo en una conferencia de prensa donde además, habló de la situación legal con su ex esposa, Ingrid Coronado.

Otro amigo de La Barbie

Anabel Hernández, en su libro, escribe que "Otro amigo de la farándula de 'la Barbie' era Carlos Eduardo López Ortega, conocido como 'Charly', también fundador del grupo Garibaldi y a su vez muy amigo de Mayer".

De acuerdo a los testimonios recopilados por Anabel, se les veía en el "Bar Bar" y en el "Congo", que "así se llamaba el antro que tenía Charly, bueno, era de su mamá, no era de él", de acuerdo a esos mismos testimonios contenidos en su libro.



Al respecto, Charly señaló que el "Congo", así como el "Woman's" eran suyos, y que nada tuvo que ver con el New York, como escribe Anabel, y en el que se hace referencia a él como administrador y a "La Barbie" como inversor.

No eran socios

"Dicen que 'El Congo' era de mi mamá, mi mamá tiene 70, la sacamos de trabajar desde los cincuenta años, se lo pueden preguntar a ella. Cuando yo abro el 'Congo' es 2001, cuando abro el 'Woman's' es en 2004, cuando yo conozco a este personaje lo conozco en 2006-2007", comentó.



"Hablan del New York, yo conozco a Ricardo que era el dueño, yo conozco a todos los dueños de antes, el dueño era Ricardo, pero yo no tuve nada que ver, ni fue socio nunca 'la Barbie' de mí, en absoluto".



En tono de broma, dijo que deberían investigarlo pero por "empobrecimiento ilícito" y no por "enriquecimiento ilícito", negando el haber entablado negocios con él.

Conocidos o desconocidos

"La verdad es que es una cosa muy delicada si no sabes hacerlo, te vas al bote, y yo no sé hacerlo, no estaría pasando la que estoy pasando si hubiera lavado dinero de 'La Barbie', tendría lana, por eso digo que investíguenme pero por empobrecimiento ilícito".



Cuando tenía sus antros, dijo, a todos sus clientes los atendía, a los que estaban en su mesa nunca les cobraba la cuenta, y él, como anfitrión, también recibía tragos y botellas, pero era parte de su trabajo.



"Yo saludo hasta el perro y conozco desde el perro hasta gente muy importante de la política, pero no ando pidiendo credenciales, como oye, eres doctor, eres arquitecto y eres narco, porque si eres narco ya no eres mi amigo, y ningún narco llega y se presenta como oye soy 'La Barbie', soy el Narco número uno".



Enfatizó que en esa época

"nadie sabíamos que existía 'La Barbie' (...) yo nunca lo vi tomado (a La Barbie), drogarse, armado, nunca, llegaba acompañado de alguna pareja o algún amigo. Si estaba mi mesa llena lo sentaba en otra mesa, era muy generoso con los meseros, nunca permitió que yo le pagara la cuenta como los que estaban en mi mesa que nunca pagaban la cuenta, nunca nadie, ni en 'Woman's' ni en 'Congo' porque eran mis amigos, o disque amigos algunos porque cuando tenían que pagar ya no fueron. Lo conocía, lo vi muchas veces en restaurantes, en bares, en muchos porque yo andaba en todos lados y me lo llegaba a encontrar y lo llegaba a saludar, no es que yo lo conociera

Sergio Mayer y La Barbie

En el libro también se hace referencia a la amistad que tenían Sergio Mayer y su esposa Issabela con "La Barbie" y su esposa Priscilla, incluso, que llegaron a ir a shows de los "Mascabrothers", también que se iban de fiesta y que hasta Sergio haría una película del narcotraficante, misma que no vio la luz. Sobre esto, Charly comentó:



"Yo lo dije en una entrevista, que a Sergio no le gusta tomar, no sale, no le gustan los antros. Yo creo que la periodista se confundió porque yo era el antrero, pero ella es muy específica en lo que dice".



Finalmente, comentó que él no conocía a Anabel Hernández, ni fue buscado por ella para darle algún testimonio en el marco de esta publicación. "Yo la conocí ahora porque aparecí en el libro, y es una periodista muy importante, y ya cuando me involucran pues a mí me vale, tiene que comprobar todo lo que dice", y agregó que no piensa actuar legalmente.