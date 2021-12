Javier Ceriani presenta pruebas de la agresión de Sergio Mayer

ESTADOS UNIDOS.- En una edición especial y de emergencia, el dúo de Chisme no Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, quisieron defenderse de las críticas que han recibido por la forma en la que procedieron con el incidente protagonizado por Sergio Mayer y Ceriani, quienes tuvieron un fuerte enfrentamiento luego de que el periodista cuestionara al actor por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El altercado tuvo lugar luego de que Mayer evitara la pregunta de Ceriani y tratara de huir de los reporteros. El conductor comentó ante sus cámaras que el exdiputado no quería “dar la cara”, lo que provocó que Mayer perdiera la paciencia y lo confrontara, gritándole y apuntándolo con el dedo.

Después, Ceriani dijo que Isabella Camil, esposa del exgaribaldi, lo insultó y le dijo "basura". Fue entonces que se dio la presunta agresión física, ya que Mayer volvió a señalarlo con el dedo y lo empujó, mientras le decía: "Cuidado con lo que hablas de mi mujer".

Las pruebas del golpe

Luego del encuentro, Ceriani y el equipo de Chisme no like acusaron a Mayer de agresión física y lo compararon con Eduardo Yañez. Incluso levantaron un acta con las autoridades estadounidenses para llamar a Sergio a la corte a rendir su declaración.

Por la defensa de los conductores, muchos usuarios de redes sociales los criticaron y los llamaron “exagerados”, ya que muchos sostenían que no hubo agresión. Incluso los colegas de Ceriani que estuvieron presentes en el evento le dijeron: “ni te tocó”.

A estas críticas respondieron los conductores, mostrando el incidente desde otras perspectivas y señalando que efectivamente hubo un empujó por parte de Mayer.

"Quiero explicarle a todo el mundo que nos está viendo: es ilegal, no es, ‘me gustó, no me gustó; me pegó mucho, me pegó poco’ no se trata de eso, señores. Yo, si me iba a las manos con él, él perdía. [...] No es el hecho de que me golpees, es el hecho de que tocas mi herramienta de trabajo. Es ilegal insultar a persona y es ilegal señalar con el dedo y es ilegal tocar a una persona", argumentó Ceriani en el programa.