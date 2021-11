Sergio Mayer responde las declaraciones en su contra que hizo Daniela Parra

Ciudad de México.- Sergio Mayer compartió la postura que tomó después de saberse de las declaraciones que Daniela Parra había hecho en su contra y quien denunció públicamente que sigue recibiendo mensajes de parte del artista, aunque ella haya dicho que no tiene intenciones de tratar con él.

“Ella ha querido manipular la información, que es lo que le dice su abogado y no deja de ser una mujer, no deja de ser una víctima más, lo que sí hay que entender es que ya no es menor de edad, y que ella es consecuente, y que ella es más bien responsable de sus dichos y de sus actos. Una cosa es que ella defienda a su papá, y es lógico y es válido, pero yo no tengo nada en contra de ella”, expresó el actor en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

A pesar de todo, Mayer remarcó que la hija de Héctor Parra ha cambiado de postura en sus dereclariones en contra de su hermana menor.

Las declaraciones de Daniela Parra

Ya lo dijeron que era mentira, que Alexa estaba alucinando y delirando, ya después Dani dijo ‘bueno, si recibió abuso, no fue de mi papá, fue de otra persona’. A mí me parecen muy delicadas las acusaciones que ella hace, por eso les digo, que debe de tener mucho cuidado, porque ya es mayor de edad”

A pesar de que en su momento Daniela Parra acusó al ex político de practicar tráfico de influencias en la detención de Héctor “N” por presunto abuso sexual, en este momento Mayer asegura que no tiene intenciones de proceder legalmente contra ella, aunque no perdió la oportunidad de enviarle un contundente mensaje.

“Deberían estar, ella y su abogado, buscando elementos para demostrar la inocencia de Héctor “N”, concluyó.