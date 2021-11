Salma Hayek recibe su estrella en Hollywood

Ciudad de México.- Las palabras clave para la actriz Salma Hayek son 'Resilencia, persistencia y trabajo'. Anoche, después de transcurridas tres décadas de haberse mudado a las calles de Los Angeles probando su suerte con una carrera actoral en Estados Unidos, finalmente recibió su estrella en el paseo de la fama en Hollywood.

La mexicana tomó la palabra y contó anécdotas, entre ellas recordó que en 1991 fue visitada por unos amigos y le pidieron que les llevara a conocer el Hollywood Boulevard, entonces añadió que un hombre de la calle la atacó con un cuchillo. Por lo que la anécdota aterrizaría con un mensaje, una enseñanza que ella definió como que no era bienvenida, y si quería quedarse y triunfar en un país ajeno debería luchar contra todo y contra todos.

Cuando llegué a casa esa noche, pensé: ¿Qué hago aquí? Nadie me quiere. Casi me matan. Recuerdo haber ido al cine alguna otra vez y que alguien pateó mi butaca: 'Mexicana, no te sientes enfrente de mí, regrésate a tu país... Recuerdo también estar en la fila del café y que alguien me sujetara el brazo y me moviera. 'No estaré detrás de un mexicana'. Me acuerdo que alguien en un estudio de cine me dijo una vez: ¿Por qué no vuelves a México y haces telenovelas? No hallarás trabajo aquí'"