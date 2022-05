Roberto Carlo pensó en terminar con su vida cuando salió de 'Atrévete a soñar'

MÉXICO.- Aunque ahora Roberto Carlo es conocido por su trabajo como conductor, la primera vez que participó en una exitosa producción fue en su paso por Atrévete a soñar, la telenovela protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel. Sin embargo, aunque el proyecto fue toda una sensación en su momento, Carlo reveló que para él supuso una difícil experiencia.

En el último episodio del programa de Karla Díaz, Pinky Promise, que se transmite en YouTube, Roberto Carlo estuvo como invitado al lado de Vanessa Claudio y ambos hablaron de algunos de los momentos más difíciles de sus respectivas carreras.

Al hablar sobre su participación en la telenovela, Carlo explicó que fue un proyecto muy importante en su carrera y que se sintió muy feliz cuando le avisaron que se quedó con el papel. Durante los años que duró el proyecto, se acostumbró al estilo de vida tan agitado de la producción por lo que el final de la telenovela le provocó una severa depresión.

“Fue el momento que de verdad me cambió la vida. A partir de Atrévete a soñar pues mi vida es lo que soy yo, me dio muchas oportunidades. Aún así, el peor momento que tuve fue cuando terminó, de pronto de venir de dos años intensos de grabaciones, conciertos, amigos, una locura de lunes a viernes donde no descansábamos. Cuando se acaba entré en la peor depresión que me tocó vivir en mi vida, horrible, hasta quererme suicidar o sea de que mi química se volvió completamente loca y estaba así de ‘qué me está pasando’”,

Volvió al anonimato

El actor agregó que le afectó mucho haber regresado al anonimato al final de la telenovela, pues a diferencia de otros actores del proyecto no obtuvo otro papel tan relevante en esa época.

“Y pues ese fue el peor momento, cuando se acabó el proyecto y me quedé de ‘ya llegaron otros nuevos actores, yo ya otra vez me quedé en el anonimato’ y me quedé sin trabajo, sin la rutina y si logré salir adelante, pero fue el peor momento”, agregó.