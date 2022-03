Eleazar Gómez manda pésame a Danna Paola por fallecimiento de su abuela

MÉXICO.- Eleazar Gómez se encuentra de nuevo en polémica luego de que se pronunciara ante los medios de comunicación sobre la reciente pérdida de Danna Paola, cuya abuela falleció el pasado 8 de marzo. Ante las cámaras del programa de espectáculos Sale el Sol, el actor de 35 años lamentó la muerte de Chelo, abuela de la actriz con la que compartió pantalla en la telenovela Atrévete a soñar.

“Lo siento mucho, no estaba enterado, mi más sentido pésame, cualquier fallecimiento se siente”, dijo el actor a la prensa de Imagen Televisión. Después añadió que no tuvo la oportunidad de conocer a la señora.

Aunque el comentario de Gómez no fue negativo, los usuarios de redes sociales consideraron que es inapropiado que el actor se refiera a Danna Paola teniendo en cuenta el contexto en el ocurrió su relación.

Cabe recordar que el marzo de 2021, Vanessa Claudio afirmó que la actriz de Élite sufrió agresiones físicas por parte del actor cuando estaban en la gira Patito Feo: El show más lindo. Así mismo, dijo que la empresa amenazó a Eleazar y le puso un alto porque el padre de la actriz quería poner una denuncia en su contra.

El actor también fue acusado de violencia por su expareja Tefi Valenzuela, quien demostró los daños físicos causados por los golpes. El pasado 25 de marzo de 2021 Eleazar Gómez salió en libertad condicional tras llegar a un acuerdo con Valenzuela. Actualmente, y en libertad condicional, está intentando retomar su carrera artística.

Polémica en el 8M

El pasado 8 de marzo, Eleazar compartió una imagen en su cuenta de Instagram con la cual se sumó al apoyo de la lucha feminista. En la publicación se puede observar la imagen por completo en color morado, color que representa al movimiento, y un corazón del mismo tono en la descripción.

Realmente Eleazar Gómez cree que con esto el ya apoyo mucho?

No se olvida que es un golpeador y un machito!

Por eso hay que ser congruentes con este día! pic.twitter.com/G1XPl2b3e0 — D�� (@FalliamxAris) March 9, 2022

De inmediato, los usuarios de redes sociales le recordaron el delito por el que fue procesado y lo criticaron en la sección de comentarios que no tuvo más remedio que desactivar. “Eleazar Gómez debería quedarse callado”, “Como cuando eres Eleazar Gómez y no has entendido nada…” y “Eleazar Gómez se une al Día Internacional De la Mujer, pero con comentarios desactivados para que no le recuerden la golpiza que le dio a la ex” son algunos de los comentarios de usuarios de Twitter.