Eleazar Gómez muestra su apoyo al movimiento feminista y lo tunden en redes

MÉXICO.- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Eleazar Gómez compartió una imagen en su cuenta de Instagram con la cual se sumó al apoyo de la lucha feminista. En la publicación se puede observar la imagen por completo en color morado, color que representa al movimiento, y un corazón del mismo tono en la descripción. Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a la publicación del actor, quien fue vinculado a proceso en noviembre de 2020 por el delito de violencia familiar equiparada al haber agredido a Stephanie Valenzuela, quien entonces era su novia.

Fue este delito el que le recordaron los internautas en la sección de comentarios. Ante la gran cantidad de críticas en la publicación, el actor optó por desactivar el espacio, aunque los comentarios negativos siguieron por medio de Twitter.

“¿Realmente Eleazar Gómez cree que con esto él ya apoyó mucho? ¡No se olvida que es un golpeador y un machito! ¡Por eso hay que ser congruentes con este día!”, “Eleazar Gómez debería quedarse callado”, “Como cuando eres Eleazar Gómez y no has entendido nada…” y “Eleazar Gómez se une al Día Internacional De la Mujer, pero con comentarios desactivados para que no le recuerden la golpiza que le dio a la ex” son algunos de los comentarios que se leen en esta red social.

En libertad condicional

El actor recordado por su papel en la telenovela adolescente Atrévete a soñar se encuentra en libertad condicional luego de que el 27 de marzo de 2021 saliera de la cárcel al aceptar haber agredido a físicamente a Tefi Valenzuela y con la promesa de cumplir ciertas condiciones. Entre estas está el no acercarse a la víctima y no hablar de ella ante la prensa o en redes sociales.

Así mismo, el actor pagó una reparación de daños con una suma que asciende a los 420 mil pesos y ofreció una disculpa pública. También se sometió a tratamiento psicológico en una institución pública a la que debe presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como residir en lugar determinado.

Realmente Eleazar Gómez cree que con esto el ya apoyo mucho?

No se olvida que es un golpeador y un machito!

pic.twitter.com/G1XPl2b3e0 — March 9, 2022

Luego de salir de prisión, el actor retomó su carrera artística. En Junio de 2021 lanzó un nuevo sencillo musical e inició su nuevo álbum de estudio. Después anunció que pronto volverá como actor de teatro. “Va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar y aprovecho también porque estoy tomando fotos para la portada del álbum que tanto he estado preparando y estoy muy emocionado de por fin poderlo sacar”, contó a los medios.