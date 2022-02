Eleazar Gómez no descarta volver a trabajar con Danna Paola

Ciudad de México.- El actor Eleazar Gómez habló con la prensa acerca de su vida profesional y personal, después de aparecer en un evento benéfico para los niños con cáncer.

Aunque no fue del todo agradable su último encuentro con los reporteros, esta ocasión Eleazar se msotró más abierto para expresarse sobre su vida personal, después de estar en prisión por señalamiento de violentar a su ex pareja, Tefi Valenzuela.

En este momento no estoy en una relación sentimental y tampoco estoy pensando si voy a tener una relación sentimental pronto o no. No está dentro de mis planes ni lo que yo estoy pensando ahorita mismo. En cuanto a una familia, el que yo quiera formar una familia propia, eso no es ningún secreto”

Dijo al respecto.

La cárcel le cambió la vida

De igual forma, el actor reveló que le cambió la vida después de estar en la cárcel. “Sí, hay un antes y un después. Tampoco lo voy a negar. Vivir una experiencia así, por supuesto que tiene que haber un cambio […] Creo que es una segunda oportunidad para mí o una gran oportunidad para mí. Me siento muy agradecido, un Eleazar más positivo, más tranquilo, más consciente y feliz de tener esta nueva oportunidad”.

Finalmente, el también cantante expresó que, a pesar de no tener contacto con su ex Danna Paola, así como con su colega Violeta Isfel, no descarta volver a trabajar con ellas.

“Hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho como contacto, pero si hubiera para situaciones como la que hoy nos estamos reuniendo, por supuesto que sí”, concluyó.