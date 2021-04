VIDEO: Stephanie Valenzuela explica por qué aceptó la libertad condicional de Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Stephanie “Tefi” Valenzuela por fin rompió el silencio sobre la disculpa pública de Eleazar Gómez y los constantes ataques en su contra, luego de que su agresor obtuviera la libertad condicional.

El protagonista de “Atrévete a Soñar” golpeó y estranguló a la cantante peruana el pasado 4 de noviembre, y desde entonces había permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, enfrentando su proceso por violencia familiar equiparada.

Sin embargo, el pasado 25 de marzo, el famoso obtuvo libertad condicional por tres años, y se había criticado a la famosa por supuestamente haber llegado a un acuerdo económico.

No he recibido ni un peso del caso que tengo contra Eleazar Gómez, ni tampoco le he otorgado el perdón”, dijo Stephanie Valenzuela a través de un video publicado en “Ventaneando”.

“No sé sinceramente en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así”.

Con un pizarrón en mano, Tefi explicó que el día 25 de marzo la habían citado para una audiencia de medidas cautelares, pero al final le otorgaron a Eleazar el derecho a la suspensión condicional del proceso por ser primo delincuente (término usado para quienes cometen un delito por primera vez).

“Como ustedes saben tiene muchas denuncias públicas pero ninguna penal, excepto la que yo puse”, refirió Tefi, sobre las denuncias de las ex novias de Eleazar, incluida la de Jeanette Karam.

A Tefi le dieron cuatro opciones a raíz de que su ex novio se declarara culpable por haberla golpeado.

PRIMERA OPCIÓN: OTORGARLE EL PERDON

La primera sería otorgarle el perdón a Eleazar sin precedentes y libre de condiciones, algo que ella rechazó rotundamente.

“Yo hubiera tenido que recibir dinero por debajo cuanto yo quisiera. Pude haber pedido tres millones si me daba la gana, y no lo hice. Porque con esto yo no garantizaba que, si mañana o más tarde él iba a agredir a otra mujer, se iba preso ni le dejaba antecedentes”, explicó.

SEGUNDA OPCIÓN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Tefi no aceptó debido a que Eleazar era primo delincuente, y las heridas que le provocó el 4 de noviembre del año pasado no fueron consideradas graves, por lo que la pena que iba a alcanzar iba a ser muy pequeña.

“Si son menos de cinco años, él iba a tener 10 meses de prisión, y como ya llevó cinco meses, le faltaban cinco. Estos, pagando una fianza podía llevar el proceso por fuera”, contó.

TERCERA OPCIÓN: UN JUICIO

Esta opción quedó descartada para Tefi debido a que Eleazar ya se había declarado culpable, por lo tanto, la sentencia hubiese sido la misma a un procedimiento abreviado.

“Al ya declararse culpable para el procedimiento abreviado, ya no tiene sentido (hacer un juicio) y la sentencia hubiera sido lo mismo”, expresó.

CUARTA OPCION: SUSPENSIÓN CONDICIONAL

A Tefi sólo le quedó la opción de aceptar la suspensión condicional, que es un beneficio para todos los primos delincuentes como Eleazar. La peruana explicó porqué ésta fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

“Primero porque él no sale libre, el tiene 3 años de libertad condicional. Tiene que firmar cada tres meses, si él agrede a otra mujer, se le mete directamente a la cárcel, si él me hace algo a mí, se le mete a la cárcel. Yo aquí tengo protección para mí, mis testigos y familiares. Además, él tiene que ir a terapia, alejarse de mí y mis conocidos, darme una disculpa pública y cambiarse de domicilio”, declaró.