"Regrésate a España": recuerdan cuando Inés Gómez Mont corrió a invitado de Venga la Alegría

MÉXICO.- En la octava generación de La Academia hubo un polémico participante de origen español que protagonizó un incómodo momento con Inés Gómez Mont, quien ahora se encuentra envuelta en problemas legales por lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

El escándalo en el que está envuelta la conductora y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, provocó que los usuarios de redes sociales recordaran algunos de sus momentos más polémicos, como anteriormente recordaron la ocasión en la que Pati Chapoy la llamó "tontita" y los escándalos que revivieron los usuarios sobre las supuestas fiestas sexuales de su esposo.

en su participación en La Academia, el joven llamado Guillermo Martín Taboada abandonó el reality luego de que Lola Cortés lo sancionara, por lo que fue invitado al programa Venga la alegría cuando Fer del Solar todavía era el conductor estelar, hace siete años. Durante la emisión en vivo Inés Gómez Mont arremetió con todo contra Guillermo porque estaba personalmente ofendida por la forma en la que salió del programa: "Yo estoy indignada como mexicana y como una mujer que respeta La Academia. Me caes mal”, le dijo directamente la conductora.

Lilí Brillantu intentó mantener la calma entre los enfrentados, pero Guillermo no se quiso quedar callado y volvió más tensa la situación. "Yo no he venido a ganarme el corazón de nadie, he venido a ser como soy, entré a cantar. Cuando me di cuenta de que hay más circo que cantar, pues me dejó de interesar, y me escapé, y cuando me escapé rectifiqué y pedí disculpas. Cuando algo no me gusta me voy, si este programa no me gusta, me voy", dijo ya molesto el invitado. "Tan bonito que es este programa y esta mujer no para de hablar, que se calle, es muy pesada", añadió.

Ante esto, Gómez Mont terminó de perder la paciencia y le contestó: "para mí no eres un profesional eres un extranjero te guste o no te guste y también eres payaso", le dijo, trayendo a colación el origen español del músico.

"Me parece una idiotez de tu parte que digas que la academia es un circo no sabes ni a qué has llegado a la academia no sabes ni qué estás haciendo en México y por mí vete a España porque aquí no te vamos a pedir que regreses", le dijo.

Guillermo le dijo que no le importaba lo que ella opinara de él ante lo que inés lo corrió del foro e instó al público a que lo corrienran también. "Pues yo te pido que te vayas de mi foro porque a mí tampoco me interesa lo que digas tú y opinas tú", sentenció.

La polémica con Pati Chapoy

En agosto de 2021, cuando Gómez Mont hizo su boda, se dice que los reporteros de Ventaneando sufrieron malos tratos en el evento y que no los dejaban pasar, por lo que Chapoy denunció en Twitter la situación. Cuando algunos usuarios de la red social se alegraron de que no los trataran bien o seguraran que fueron golpeados, la conductora de Ventaneando dijo en el programa que consideraba irresponsables a quienes tergiversaron la información.

Mientras decía esto añadió que también fue irresponsable de parte de Gómez Mont sumarse a una pelea que no le correspondía y la llamó una "jovencita muy tonta". "Mejor cuida a tu bebé, tontita", concluyó la molesta conductora de TV Azteca.

Actualmente, las autoridades mexicanas ya giraron la orden de aprehensión contra la pareja, pero no ha habido avances en el caso ni se ha ejecutado el arresto.