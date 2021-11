"¿Qué le saco a esa pobre diabla?": Yolanda Andrade habla sobre Laura Zapata

ESTADOS UNIDOS.- A finales de octubre Yolanda Andrade y Laura Zapata iniciaron un pleito a través de sus redes sociales que terminaron en acciones legales. Todo ocurrió luego de que Zapata relacionara a Yolanda con Thalía de forma sentimental. Laura comenzó con los insultos hacia su colega del espectáculo llamándola "vomitiva" a través de un tweet.

Después fue Andrade respondió quien a los ataques asegurando que Zapata es "una mujer que toda su vida ha sido insolente , no solo conmigo, sino con todo lo que le rodea", como dijo en exclusiva para Grupo Healy.

Posteriormente, fue la misma Yolanda Andrade quien dio a conocer que había presentado una demanda en contra de Laura Zapata; así lo compartió con sus seguidores de Instagram . Por su parte Zapata prepara su defensa con un grupo de abogados y ha publicado a través de Twitter su postura sobre el caso, donde no dudó en despotricar contra Yolanda.

Yolanda la llama "pobre diabla"

Esta vez, la sinaloense volvió a hacer declaraciones sobre Zapata al ser interceptada por una periodista de El Gordo y La Flaca y habló sobre las palabras que le dedicó en su tweet.

“Laura Zapata se encontró con un espejo, se vio reflejada y dijo todo eso, que es lo que es. Ella es nociva, complicada, es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiso ”, dijo a la reportera.