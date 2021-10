Yolanda Andrade: 'Mentirosa como siempre, Laura Zapata, miente'

“La señora Laura Zapata es una mujer que toda su vida ha sido insolente, no solo conmigo, sino con todo lo que le rodea”, consideró Yolanda Andrade.

En exclusiva vía telefónica para Grupo Healy, la sinaloense accedió a compartir con esta Casa Editorial su verdad ante la polémica luego de que circuló a través de “Venga la Alegría”, la declaración de Zapata señalándole como “basura”, por creer que tuvo una relación con su hermana Thalía.



Y todo salió a relucir tras un live entre Andrade y Lorena Meritano, quien en su momento fue su pareja, donde describe a una mujer alta y delgada de la que se enamoró, pero nunca dijo nombre.

Durante la llamada, relajada, tranquila, la actriz, puntualizó que iba a proceder de manera legal, por esta situación.

La voy a demandar, no puede decir cualquier mentira, ah peor, esas personas que son 'closeteras', son las que más nos insultan a la comunidad”, reconoció.



La conductora de “MoJoe”, fue clara al decir que sabe algo, que por ahora no puede ventilar.



“Y no se trata de que yo me voy a dedicar, de decir con quién estuvo y con quién no, porque hay códigos también, o había, entonces así está el asunto”, recalcó.

Aseguró mantener contacto con Thalía, incluso la noche del jueves tuvo una llamada con ella, porque la amistad sigue intacta.

De manera directa se le preguntó a Yolanda Andrade:

¿Tú eres amiga de Thalía?

“Claro que somos amigas”.

¿Ella sabe de este tema?

“Claro, que somos amigas, ella me dice: ‘Bueno es que ya sabes cómo es Laura, como se ha portado conmigo toda la vida y con mis hermanas".

A Zapata ni su madre la quiso

“Recordemos que también a Thalía su hermana Laura Zapata la insultó en varias ocasiones”,evocó Andrade, sin empacho.



Andrade, dijo que ella y Thalía comparten una campaña titulada “El bullying no es un juego”, que incluso recibieron un reconocimiento de Unicef, y otro más como Embajadoras de Paz de la Red #VozporlaPaz en Nueva York en 2015.

Refirió que Zapata, es una mujer que fue un “regalo” a Eva Mange, su abuela, y que incluso hasta mal se refería de su madre doña Yolanda.

“Que al pueblo no se les olvide quién es esta mujer, siento compasión por ella, porque desafortunadamente esa mujer necesita mucho amor.



“Que la mamá la tuvo, y luego la regaló con la abuelita, y le dio pena ser hija de un boxeador de Tepito.



Y esta se siente muy intelectual y se avergüenza de sus raíces, una mujer que habla de literatura no se refiere a un homosexual como basura, entonces dónde esta tu cultura y el respeto hacia la comunidad”, cuestionó Andrade, “Le vamos a recordar al público conocedor quién es esta mujer”.



Nadie le habla

Después del secuestro de las hermanas de Thalía, hace varios años, la conductora sinaloense consideró que Laura Zapata puso a su hermana Ernestina Sodi en el momento, en vez de salvarla.

Porque cuando la secuestraron, invitó a Titi, a Ernestina, a la obra de teatro y cuando sucedió el evento, qué fue lo que pasó, ella dijo: ella también es hermana de Thalia y Ernestina no, y se la llevó, ella hubiera dicho que era una fan, imagínate si es capaz de hacer eso con su hermana, de qué es capaz, por eso no le hablan sus hermanas a esa señora, esa fue la escena”, puntualizó Andrade.

La única relación que tiene Zapata y la intérprete es la abuelita a través de un abogado, a quien se le paga la manutención, aseguró Andrade, por esta razón Zapata ya no habla mal de su hermana Thalía.

Para saber

Yolanda Andrade, le recuerda al pueblo de México que a inicios de este año, Zapata reprochó y maldijo el nacimiento del nieto de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, con esto demuestra que la señora tiene una patología agresiva y fuera de juicio.

"Malditos todos y su descendencia", fue la respuesta de Laura Zapata ante la noticia del nacimiento.