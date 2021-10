Luis Miguel y Mariah Carey, así fue su tórrida relación

CIUDAD DE MËXICO.- La relación sentimental entre Luis Miguel y Mariah Carey sorprendió el mundo del espectáculo durante la década de los 90, pues durante tres años se dejaron ver en pareja, posando muy felices para las cámaras.

Fue tan estable la relación entre "El Sol" y la intérprete de "All I Want for Christmas Is You" que los expertos esperaban Luis Miguel finalmente sentara cabeza con la cantante. sin embargo el romance terminó en medio de la polémica por rumores de infidelidad y supuestos episodios de celos en el ámbito profesional.

A lo largo de su trayectoria artística, Luis Miguel ha sido uno de los cantantes latinoamericanos con más escándalos mediáticos por temas de amor y es que además de su inigualable voz y manera de interpretar canciones convirtiéndolas en éxitos, el puertorriqueño es identificado como como noviero por la amplía cantidad de parejas que ha tenido, entre las que resaltan Issabela Camil, Mariah Carey, Stephanie Salas y Aracely Arámbula.

Mariah Carey Luis Miguel mantuvieron su relación sentimental durante tres años.

El encuentro de dos celebridades

Fue en 1998 cuando Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron durante un viaje por Aspen, Colorado. En aquellos el hijo de Luisito Rey ya era reconocido como uno de los intérpretes más populares, mientras que la estadounidense se había abierto camino en la industria de la música después de su divorcio del ejecutivo musical Tommy Mottola, actual esposo de Thalia.

La cantante de "When you believe" narró cómo vivió su primer cita con “Luismi” en su libro autobiográfico The meaning of Mariah Carey en el capítulo “The Latin Elvis”. A decir de la cantante esta primera experiencia fue "traumática", pues conoció un lado poco conocido, pero si especulado, de Luis Miguel.

La primera cita entre Luis Miguel y Mariah Carey no resultó como un cuento de hadas, pero "El Sol" supo como componer el momento incómodo.

La primera impresión de Carey

En su libro la cantante narra como procedio la primera cita con el intérprete de "La Incondicional", los hechos ocurrieton en un restaurante de Aspen. Durante la velada, Mariah Carey notó la gran cantidad de tragos que ingirió el puertorriqueño y le pareció que estaba despeinado. Tras varios minutos dentro del restaurante, la cantante decidió pedir ayuda a uno de sus sobrinos para que pasara por ella y poder retirarse.

Luis Miguel se percató de la mala impresión que causó en Carey, por lo que decidió enviarle un costoso collar de diamantes de Bvulgari a manera de disculpa, a lo que la cantante terminó cediendo dando pie al inicio de su relación.

De este modo inició el tour amoroso del que disfrutó la pareja al recorrer las principales ciudaddes del mundo y dejandose fotografiar en cada uno de los destinos visitados. Ciudades como Capri, Nueva York y Acapulco formaron parte del itinerario.

Fue en Capri donde nació el rumor que Carey había rentado ocho suites aledañas a la de la pareja, para lograr tener la privacidad que ambas celebridades anhelaban.

El fin de una historia

Fue en 2001 cuando la canante estadounidense confirmó que habúa terminado su relación con "El Sol". Por su parte, Luis Miguel no había dado declaraciones al respecto hasta el estreno de la tercera temporada de su bioserie, capítulos donde cuenta su versión de la historia.

Nunca se especificaron los motivos de la separación, pero se especula que fue a causa de una infidelidad de Luis Miguel, aunque hasta hoy se desconoce el nombre de la "tercera persona en discordia".

Otra de las posibles causas de la separación, según los últimos capítulos de la segunda temporada de la bioserie, son los celos profesionales que despertaron en Luis Miguel, tras darse cuenta del gran reconocimiento que tenía su pareja en Estados Unidos.

Al término de la relación, Mariah Carey quedo visiblemente destrozada, mientras que Luis Miguel mantuvo sus sentimientos lejos de los medios de comunicación.

Sin embargo, ambos cantantes dejaron huella musical de su romance, pues se dice que el disco Amar es un placer está íntimamente relacionado con la exesposa de Tommy Mottola y se cree que la canción de Carey After Tonight tiene dedicatoria a Luis Miguel.