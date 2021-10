Monserrat Oliver terminó su matrimonio por Yolanda Andrade; así inició su historia de amor

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios años de rumorarse que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver eran más que amigas, finalmente en 2019 la pareja de conductoras confirmó que sí tuvieron un romance, el cual duró diez años.

En una entrevista que Yolanda Andrade otorgó a Joaquín López Dóriga, la conductora recordó el día que conoció a Montserrat, en un evento de Televisa, cuando en ese entonces grababa la telenovela “Sentimientos Ajenos”, con Chantal Andere y Carlos Ponce.

La oriunda de Culiacán, Sinaloa, platicó que un día asistió a una grabación de un especial de Navidad porque estaba interesada en “echarse un taco de ojo” con las integrantes de un coro navideño que había montado Luis De Llano y Marco Flavio Cruz, productores de Televisa.

Dio la casualidad que Montserrat Oliver conduciría el programa y fue cuando sus ojos la vieron por primera vez y quedó impactada con su belleza, carisma, simpatía y talento.

Estaba viendo a las niñas, que bonito cantaban y de pronto que viene Montserrat con un vestido rojo, y volteo y la veo, y dije: ‘¡No, no puede ser!’, y me dijo mucha emoción y dije: ‘¡No’mbre, Dios mío! Si esta mujer me hace caso, ya me pongo en paz’, porque yo, pues estaba en edad de vivir experiencias padres”, dijo.

La conductora, de 49 años de edad, destacó que no sabía ni su nombre cuando ya se había ilusionado con tener un romance con Montserrat, ignorando si a ella le gustaban o no las mujeres, pensando que tal vez era extranjera.



El primer encuentro entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Al terminar el evento, un amigo de Yolanda la invitó a cenar, pero no quería ir porque ya había conocido a una joven que cantaba en el coro, pero terminó aceptando la invitación y no contaba con la sorpresa que Montserrat estaría en el mismo lugar a donde había llegado, lo que le alegró la vida.

“Dios me la mando, gracias señor. ¡Aleluya!, y pues que la veo y dije: ‘¡Ya me enamoré!’, es en serio. Joaquín, ¿cómo no te vas a enamorar? Cualquiera se enamora de Montserrat”, comentó Yolanda a López Dóriga, quien le respondió que tenía razón.

Lamentablemente para la presentadora, de 49 años de edad, Montserrat ni la volteó a ver en ese momento, pero Yolanda no quiso quitar el dedo del renglón y le envió a su camerino todos los postres que había en el restaurante y su número de teléfono.

Como gesto de atención Montserrat le habló a Yolanda para agradecerle los postres y se pusieron de acuerdo para ir a cenar esa misma noche, a pesar de que Oliver ya se iba de la Ciudad de México.

Una vez que pasó por ella a su hotel para dirigirse hacia el lugar donde cenarían, durante el camino aparentemente apareció Cupido y surgió una química inexplicable y que la mayoría de los seres humanos le llamamos “amor a primera vista”.

“Me dio taquicardia, me emocioné: ‘¿Y de qué voy a platicar?’. Ay no, no, no, me enamoré, y me puse bien nerviosa, y paso por ella, y eran las 11:00 (de la noche), y no había a dónde ir a cenar y ya cuando íbamos a agarrar de Polanco a Reforma, que me dice la Montse: ‘¿Sientes lo mismo que yo?’, y pues yo le dije que sí… y que ahí nos dimos nuestro primer beso”, confesó.



Montserrat Oliver estaba casada cuando conoció a Yolanda

Tras el primer beso que Yolanda y Montserrat se dieron y después de platicar por un buen tiempo, Oliver le confesó a Andrade que estaba casada, y en ese mismo rato el esposo de la ojiverde le habló por teléfono, y Yolanda la llevó al aeropuerto.

La presentadora de televisión destacó que Montserrat jamás había tenido una experiencia lésbica ni había descubierto que le gustaban las mujeres hasta ese momento, cuando sintió algo especial por Yolanda.

Salma Hayek fue la primera persona que se enteró de que Yolanda se había enamorado de Montserrat, ya que ellas eran amigas desde que estudiaron juntas en el CEA de Televisa, quien le dijo que estaba loca porque la mujer estaba casada.

“‘Sí, ya sé que está casada, pero se va a divorciar’, le dije. –Pero, ¿cómo crees? ¡Estás loca!’”, le dijo Salma a Yolanda, pero finalmente Montserrat llegó a Miami y le dijo a su esposo que se quería divorciar porque conoció a alguien y se enamoró.

Después de eso, Montserrat Yolanda iniciaron su historia de amor que perduró por diez años, hasta que Andrade le fue infiel con Verónica Castro, dicho por ella misma en la entrevista con López Dóriga, con quien estuvo cinco años.

Yolanda le fue infiel a Montserrat a partir del minuto 03:00

Historia entre Yolanda y Montserrat a partir del minuto 15:00