Laura Zapata dice que Thalía no la quiso apoyar en problema legal por su abuela

Ciudad de México.- Laura Zapata se sinceró sobre la situación que vive con su abuela Eva Mange y el apoyo que ha recibido por parte de su familia.

La actriz confesó que su hermana Thalía no quiso respaldarla en el proceso legal sobre los presuntos abusos que sufrió su abuela en el asilo donde se encontraba.

Ante la pregunta de los reporteros sobre si Thalía seguía indignada por el trato que recibió su abuela en la casa de asistencia, la villana de las telenovelas comentó: “Yo me imagino que sí, pero ella no quiere participar en ningún asunto legal”.

Thalía no quiere inmiscuirse en problemas legales

Durante un evento realizado por diversos artistas para hablar de los problemas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Laura Zapata manifestó que, a pesar de haberle solicitado su apoyo en este aspecto, la intérprete de “Un pacto entre los dos” no quiso inmiscuirse en el caso.

Sí se lo pedí y me dijo ‘cuesta mucho dinero meterte en una cosa de esas, los abogados son muy caros’. Y además yo me imagino que también quiere cuidar su imagen ¿no?”, detalló.

No obstante, subrayó que ella continuará exigiendo justicia y manifestó que de la esposa de Tommy Mottola solo recibe apoyo monetario para cuidar de la salud de su abuela.

“Thalía es la única que ha estado al pendiente, y al pendiente ayudando de manera económica con un porcentaje, últimamente no ha hablado porque me imagino está muy atareada, pero hablamos y me manda a preguntar que cómo está y ya le digo cómo está”, explicó.

Finalmente, Laura expuso que su abuela sigue recuperándose y espera que pueda llegar con salud a los 104 años de vida, los cuales cumplirá el próximo mes de enero.