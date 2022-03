Pitbull recuerda su presentación junto a Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- Este 10 de marzo Pitbull usó su cuenta de Twitter para recordar cuando compartió el escenario con Taylor Swift, en un concierto en Miami durante la gira de 1989, el quinto álbum de estudio de la multipremiada estrella pop. La inusual combinación de talentos era algo que no todos los fans recordaban, por lo que el tweet del cantante se volvió viral.

"#TBT to the time I joined @TaylorSwift13 on her iconic #1989 World Tour to perform #GiveMeEverything!", escribió el músico urbano por medio de una publicación donde además colocó una fotografía en la que aparece en el escenario al lado de la intérprete de “Love Story”.

De inmediato los fans de ambos reaccionaron al momento que los músicos compartieron. "Wow la industria de la música completa en una sola foto", "Gran combinación", "Increíbles los dos" y "Mr.Worldwide, ahora me agradas más" son algunos de los comentarios que se leen en las respuestas del Tweet.

De igual forma, muchos de los fans de Taylor han empezado a sospechar que la publicación de Mr.Worldwide se trate de una pista sobre el próximo disco regrabado que lance Swift. La cantante es concocida por dejar pistas en sus redes sociales antes de estrenar un proyecto y recientemente ha tenido actividad en sus cuentas por lo que sus seguidores están más que nunca alertas a las posibles pistas.

Tan solo hace unos días, la cantante usó su cuenta de Instagram para felicitar a Zoë Kravitz por su actuación en The Batman y usó tres signos de admiración en su mensaje. Después, en un comentario de la misma red social usó tres emojis, por lo que se rumora que su próximo disco podría ser Speak Now, su tercer álbum de estudio.

En busca de ser dueña de su música

Cabe recordar que la cantautora está en medio de uno de sus proyectos más grandes e importantes dentro de la inductria musical, pues ha decidido regrabar sus primeros seis discos, cuyos derechos no le pertenecen y quedaron en manos de Scooter Braun, el productor musical con quien Taylor tiene una marcada enemistad.

En busca de evitar que Braun genere ganancias con sus canciones y de ser la única dueña de ellas, ha decidio grabarlas de nuevo, pues son las copias maestras las que no le pertenecen, mientras sigue siendo dueña de las letras y melodías. Taylor ha recibido mucho apoyo de sus fans y de la industria en general que respaldan su lucha por los derechos de sus discos.