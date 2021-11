¿Pitbull con cabello?: el rapero deslumbra en redes sociales con supuesto cambio de look

ESTADOS UNIDOS.- El rapero Pitbull presume de una extensa trayectoria en la que ha colaborado con artistas de fama mundial. Su rostro es muy conocido y una de sus características más emblemáticas es su look, de hombre maduro y sin cabellera, a menudo complementado por lentes de sol.

En las últimas horas, el nombre del cantante se convirtió en tendencia en Twitter luego de que se viralizara una fotografía, de él, supuestanente, luciendo un largo y abundante cabello.

El llamado mister Worldwide, causó sensación en la red social por este cambio de look que, a muchos les pareció, le favorece mucho. Sin embargo, se dio a conocer que la imagen no es un cambio de look del cantante, sino un montaje hecho por un fan.

El caso de Pitbull y su cabello me recuerda a Homero Simpson.

Todo un papucho �� pic.twitter.com/NJGnebNXR5 — La Tía Influencer���� (@LaChismesTV) November 10, 2021

Pitbull sigue luciendo su clásico estilo de cabeza afeitada, pero la imagen sigue circulando y muchos usuarios han manifestado sus deseos de ver al cantante luciendo una cabellera como esa. También han aparecido los memes sobre el supuesto cambio de look.

No les pasa que Pitbull con cabello... ���� pic.twitter.com/W1MFy34Z6E — Pinche México (@Pinch3Mexic0) November 10, 2021