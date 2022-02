Swifties 101: Universidad de Nueva York lanza materia sobre Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Swift alcanzó la fama entre el público internacional por sus canciones de amor romántico, de corazones rotos, de ilusión y también algunos temas que conquistaron a sus fanáticos por su ritmo cálido y mensaje empoderado.

Es tanta la fama de la intérprete de "All Too Well" que ahora su trayectoria musical será estudiada y analizada por los estudiantes del Instituto Clive de la Universidad de Nueva York, donde se creó un curso sobre la cantaura, el cual se desarrollara a partir del 26 de enero hasta el 9 de marzo.

Según indicó un informe de la revista Rolling Stones, la clase será impartida por la periodista Brittany Spanos y busca estudiar el legado de la compositora en el género del pop y country, además de estudiar su evolución tomando como punto de partida su creatividad, ritmo y letra de sus canciones.

Este curso propone deconstruir tanto el atractivo como las aversiones hacia Taylor Swift a través de lecturas detalladas de su música y discurso público en relación con su propio crecimiento como artista y celebridad", indicó Variety.

Aunque parece la materia perfecta para los fanáticos de Taylor Swift, la próxima maestra no solo piensa enfocarse en la cantaura, sino también en otros compositores de pop-country y en la política de la raza en la música contemporánea y los discursos sobre la juventud y la niñez.

Por su parte, Spanos expresó que enseñar en este instituto siempre fue un sueño que quiso cumplir, por lo que se preparó arduamente con varios cursos de música que fueron fundamentales en su trabajo como periodista musical.

"He estado cubriendo a Taylor Swift desde que comencé mi carrera como escritora hace una década y he sido una gran admiradora suya durante más tiempo. Es un gran honor poder compartir mi experiencia Swiftie con un grupo de estudiantes”, reveló la periodista a la revista Variety.

¿Qué se estudiará en el curso?

De acuerdo con la descripción del plan de estudios, el curso durará seis semanas y propone deconstruir el atractivo y las aversiones hacia la figura de la intérprete de "Shake it off" a través de la lectura de su música y discurso público en relación con su crecimiento como artista.

Entre los objetivos de la clase sobre Taylor Swift destacan los siguientes:

Los estudiantes desarrollarán una comprensión y apreciación de Taylor Swift como empresaria musical creativa. Los estudiantes aprenderán a deconstruir la forma en que su creatividad y composición la han convertido en una presencia duradera en una industria musical en rápida evolución.

como empresaria musical creativa. Los estudiantes aprenderán a deconstruir la forma en que su creatividad y composición la han convertido en una presencia duradera en una industria musical en rápida evolución. Los estudiantes aprenderán sobre el legado de los compositores de pop y country que han influido en Swift, así como los discursos sobre los "prodigios" en la historia de la música pop.

que han influido en Swift, así como los discursos sobre los "prodigios" en la historia de la música pop. Los estudiantes obtendrán una comprensión de cómo los discursos de la juventud y la niñez a menudo se explotan en las industrias de los medios y la música.

a menudo se explotan en las industrias de los medios y la música. Los estudiantes aprenderán sobre la política de la raza en la música popular contemporánea y cuestionarán la blancura en relación con la política, la composición de canciones, la visión del mundo y las interacciones de Swift con el mundo cultural más amplio que la rodea.

contemporánea y cuestionarán la blancura en relación con la política, la composición de canciones, la visión del mundo y las interacciones de Swift con el mundo cultural más amplio que la rodea. Los estudiantes desarrollarán una mayor sofisticación en su apreciación artística, pensamiento crítico, investigación y habilidades de escritura”.

Bonus de clase

Posiblemente una clase que estudie la evolución musical de Swift podría ser suficiente para ingresar a lo que parece ser el curso perfecto, pero uno de los beneficios de llevar esta material es que los estudiantes podrán recibir una clase de la misma protagonista de la materia de estudio, por lo que los alumnos podrán convivir directamente con Taylor Alison Swift, nombre completo de la empresaria.