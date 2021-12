Taylor Swift fue acusada de plagio por su tema "Shake it Off"

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Taylor Swift pasó de una terrible polémica a otra, pues la cantante tuvo que pelear por los derechos de autor de cada una de sus canciones y optó por volver a grabar sus temas bajo el título de "Taylor's Version", esto con el fin de dejar en claro que eran de su posesión.

Sin embargo, ahora la intérprete de "All Too Well" fue acusada de plagio por uno de sus más grandes éxitos que también recibirá su nueva versión próximamente, se trata de "Shake it Off".

Y a pesar de que este no es un caso nuevo, ahora Taylor deberá presentarse en juicio para llevar a cabo con el antecedente que perdió una apelación antes de que fueran presentadas pruebas y cargos concretos.

Los abogados de la cantante pidieron que se desestimara el caso por infracción de derechos de autor, pero un juez federal determinó que existen "suficientes similitudes objetivas" entre la canción de Swift y por la que se cree que se plagió, por lo que tendrán que darle seguimiento a un juicio que todavía no tiene fecha fija, aunque Billboard informó que posiblemente se lleve a cabo en agosto del próximo año.

¿Quiénes demandaron a Taylor Swift?

Si bien, "Shake it Off" es uno de los temas más reconocidos de la intérprete que se ha ganado el cariño y admiración de millones de fanáticos en todo el mundo, parece ser que este gran éxito no salió de su creatividad, pues el grupo 3WL señaló como un plagio de un fragmento de su canción "Plays don' play" que lanzaron en 2001.

Dicha demanda inició en 2017, cuando los compositores Sean Hall y Nathan Butler lanzaron los cargos en contra de Taylor Swift por algunas similitudes entre los sencillos. En el caso del grupo 3LW, su letra expresa "playas, the gonna play", mientras que el tema de Swift dice "haters, the gonna hate".

Pese a que la demanda se lanzó hace tres años, fue en 2018 cuando un juez desestimó la acción en un primer momento al justificar que no era viable establecer un plagio dado lo banal del contenido de la letra, sin embargo los compositores conocidos en la industria del pop apelaron la resolución y emprendieron un recurso que ahora les regresa la posibilidad de someter al criterio de un jurado la deliberación del caso.

De momento, es conocido entre los fans de Taylor Swift que "Shake it Off" es el sencillo más vendido de toda su carrera, incluso se posicionó como hit global que logró llegar al número 1 de Billboard Hot 100 en septiembre del 2014 y se mantuvo en esa posición por cuatro semanas.