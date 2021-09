Taylor Swift estrena su versión de "Wildest Dreams" y se vuelve viral

ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense sorprendió a sus fans este viernes 18 de septiembre con el estreno de su canción regrabada "Wildest Dreams" del álbum 1989. La cantante está preparando el relanzamiento de su álbum Red, que contiene éxitos como "State of Grace" y "I Knew You Were Trouble", es por ello que a los seguidores de la multipremiada estrella les pareció repentino el estreno de la canción que pertenece a otro álbum.

Yo ahorita q no se si estamos en la era lover, folklore, evermore, fearless, red o 1989 pic.twitter.com/BgPCUhu1u1 — La Tia Puercaylor (Taylor’s version) (@LaPuercaylor) September 17, 2021

"Wildest Dreams" es la quinta pista de su quinto álbum de estudio, 1989, el cual hace referencia al año de nacimiento de Taylor. El tema ha tenido un gran éxito en los últimos días debido a que se volvió viral en TikTok tras ser usada en la serie de Netflix, Bridgerton, y la película animada Spirit: el indomable.

El viejo y el Nuevo Testamento según Taylor Swift. pic.twitter.com/uk3NvXh4It — K (������������’�� ������) �� (@hijadelcostco) September 17, 2021

De inmediato los usuarios de Twitter expresaron su emoción por la sorpresa de su cantante favorita al grado de que su nombre se convirtió en una de las tendencias de la red social.

Me encanta despertarme con noticias de que mi loquita favorita nos saca canciones sin previo aviso �� @taylorswift13 #WildestDreamsTaylorsVersion — luisanarquias (@Luisanarc) September 17, 2021

Taylor se entero que habíamos iniciado la era 1989 sin ella y para no dejarnos tan clown nos dio wildest dreams versión taylor... miren que bonita, la amo #WildestDreamsTaylorsVersion pic.twitter.com/uhwA3aPpkR — �� (@bugaboo_s) September 17, 2021

¿Por qué Taylor Swift está regrabando sus discos?

Cabe recordar que Taylor estuvo envuelta en una pelea legal por los derechos de sus canciones luego de que su disquera los vendiera sin su consentimiento, por lo que sus composiciones no le pertenecen. Al inicio de su carrera, Taylor trabajaba con la firma discográfica Big Machine Records, pero en el 2018 decidió cambiarse de disquera por diversos problemas y se unió a Universal Music. Esto la hizo quedarse sin los derechos de sus seis primeros álbumes, los cuales se quedaron con la empresa anterior.

Tiempo después la compañía fue adquirida por Scooter Braun, con quien Taylor había trabajado, convirtiéndose en el nuevo dueño de la música de la cantante y no le permitió adquirir por ningún motivo los derechos de sus composiciones, debido a problemas personales entre ambos. Taylor denunció públicamente el acoso y el bullying que Scooter le hacía y lo culpó de ser el responsable de vender los derechos de su música a una empresa privada, sin su consentimiento.

Es por esta razón que la cantante se encuentra luchando por ser la dueña absoluta de su música, aprovechando que es propietaria de las composiciones y que tiene derecho a hacer sus propias grabaciones con su nueva firma discográfica. La canción "Wildest Dreams" en su Taylor’s Version, ya se encuentra disponible en YouTube y en todas las plataformas de Streaming musical como como iTunes y Spotify.