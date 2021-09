Emmys 2021: Cuándo y dónde ver los premios a la televisión

ESTADOS UNIDOS.- Los premios Emmy 2021 se celebrarán este domingo 19 de septiembre de en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. Esta será la edición 73 de la ceremonia que premia lo mejor de la pantalla chica y ya está generando expectativa a causa de la cantidad de series exitosas que se han lanzado a lo largo de este año.

El comediante Cedric Antonio Kyels, the Entertainer, será el anfitrión, mientras que los presentadores serán Jennifer Coolidge, Beanie Feldstein, Sarah Paulson, Amy Poehler, Billy Porter, Tracee Ellis Ross y Kerry Washington, así como los actores de Schitt's Creek Daniel Levy, Eugene Levy, Annie Murphy y Catherine O'Hara, que se llevaron los premios el año pasado.

La ceremonia iniciará a las 17:00 horas (hora centro) y se podrá ver en los canales de televisión por cable TNT y TNT series, los únicos que transmitirán la ceremonia para Latinoamérica.

¿Quienes son los nominados?

Algunos de estos nombres y títulos ya fueron galardonados en los Globos de Oro, como la aplaudida Anya Taylor-Joy que se llevó el galardón a mejor actriz y la aclamada The Crown que se coronó como la mejor serie dramática. Sin embargo, algunas producciones pasaron desapercibidas en aquella ocasión y hoy tienen una oportunidad de ganarse un reconocimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, como es el caso de I May Destroy You. Estos son los nominados en las categorías principales:

Serie de comedia destacada

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Serie dramática destacada

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Actor principal destacado en serie dramática

Sterling K Brown(This Is Us)

Jonathan Majors(Lovecraft Country)

Josh O'Connor(The Crown)

Regé-Jean Page(Bridgerton)

Billy Porter(Pose)

Matthew Rhys(Perry Mason)

Actriz principal destacada en serie dramática

Uzo Aduba(In Treatment)

Olivia Colman (TheCrown)

Emma Corrin(The Crown)

Elisabeth Moss(The Handmaid's Tale)

MJ Rodriguez(Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Serie limitada destacada

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen's Gambit

El ferrocarril subterráneo

WandaVision