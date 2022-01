¿Próxima boda? Taylor Swift y Joe Alwyn desatan rumores de compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas cuantas semanas de entrar al mes más romántico de todos, parece ser que Taylor Swift se está adelantando a estos días de amor luego de demostrar que mantiene una sólida relación con el actor británico Joe Alwyn al realizar un viaje juntos hacia Cornwall, Inglaterra.

Según algunos medios internacionales como The Sun, la semana pasada la intérprete de "All Too Well" viajó junto a su pareja en un avión privado, partiendo desde Nashville hasta su destino final, donde permanecieron tres días en una casa en St. Ives, para luego regresar a Estados Unidos.

Ante estas románticas vacaciones, algunos fanáticos de la artista hicieron miles de publicaciones en relación al noviazgo de los artistas, pues muchos aseguran que podrían comprometerse muy pronto o que regresaron de su romántico fin de semana con planes de realizar la boda, tomando en cuenta que Swift no suele viajar tan lejos por un corto periodo de tiempo-

En el mismo informe, se mencionó que la relación de Taylor Swift y Joe Alwyn están tornándose cada vez más serias desde el confinamiento por la pandemia, ya que durante ese año decidieron vivir juntos y dar algunos pasos más formales en su noviazgo.

Pese a la gran cantidad de rumores, publicaciones, tweets y todo tipo de elemento para llamar la atención de los famosos, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido estas especulaciones que muchos anhelan que sea cierto.

Y es que la cantante y el actor británico se conocieron hace más de 6 años en la MET Gata de 2016, pero hablaron abiertamente sobre su relación hace tan solo cuatro años, luego de estar juntos más de dos años.

Además, el noviazgo parece ir en la dirección correcta, por lo que los fanáticos de Taylor Swift se mostraron bastante emocionados por la posibilidad de que ahora Swift y Alwyn estén comprometidos en matrimonio.

¿Quién es Joe Alwyn, el supuesto prometido de Taylor Swift?

Joe Alwyn es un actor de 30 años originario de Londres, Inglaterra, quien se dio a conocer en el mundo artístico gracias a su participación en distintas películas como "Billy Lynn's Long Halftime Walk" o "Harriet", esta última dándolo a conocer mundialmente en el 2019 con su papel de villano.

Más allá de dedicarse a la actuación, el novio de Taylor también tiene una faceta como músico, incluso coescribió dos canciones de la cantante para su álbum Folklore, así como tres canciones más para el disco Evermore.