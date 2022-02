Juntos de nuevo: Taylor Swift y Ed Sheeran anuncian colaboración

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift y Ed Sheeran mantienen una amistad cercana desde hace varios años y de esta han salido algunos éxitos en conjunto. Esta vez, el cantante británico sorprendió a los fans de ambos con la confirmación de un tema con la cantante. Se trata de un remix de "The Joker and the Queen", canción incluida en el quinto álbum de estudio de Sheeran. La nueva versión del tema, esta vez con la participación de la multipremiada estrella estadounidense, llegará a las plataformas de streaming musical el próximo viernes 11 de febrero.

La canción fue confirmada por el británico a través de sus redes sociales, donde compartió un pequeño clip promocional en el que aparece una carta de baraja girando lentamente. Mientras en la cara trasera aparece una mariposa roja, símbolo utilizado en el nuevo álbum del cantante; de frente se ve a la reina de corazones con cabello rubio y al joker.

The Joker And The Queen featuring my good friend @taylorswift13 is out this Friday.



— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) February 9, 2022

“Las cosas buenas vienen a aquellos que esperan. 'The Joker And The Queen' con mi buena amiga Taylor Swift sale este viernes”, escribió el cantante junto al link para preordenar la canción. De inmediato, sus seguidores llenaron la sección de comentarios con sus reacciones de emoción por el nuevo tema, pues ya en el pasado Taylor y Sheeran han regalado a sus fans canciones que fueron muy bien recibidas, así como un video musical juntos y presentaciones en el escenario.

Taylor Swift y Ed Sheeran

Los cantantes trabajaron en conjunto en el álbum de Taylor Red, de 2012 donde se incluye la canción "Everything Has Changed". Este tema marcó su primer encuentro. Años más tarde, en 2017, volvieron a colaborar en la gira de Reputation donde Taylor invitó a su viejo amigo a cantar con ella "End Game", que después se convirtió en un sencillo.

Como se sabe, la cantante se encuentra en medio de la titánica tarea de regrabar sus primeros seis discos de estudios, ya que los derechos de estos no le pertenecen. El pasado 2021 estrenó la regrabación de Red, Red (Taylor's Version); en este álbum incluyó su versión de "Everything Has Changed" y una nueva canción con Sheeran titulada "Run (feat. Ed Sheeran) (Taylor's Version) (From The Vault)". Esta última habría sido una canción que escribieron juntos hace diez años, pero que en ese entonces no fue seleccioada para la versión final de Red.

El nuevo proyecto del dúo será la cuarta colaboración entre ellos y apunta a ser un éxito, pues ambos tienen una de las comunidades de fans más grandes y leales de la industria. Algunos seguidores ya especulaban sobre una nueva canción entre los músicos, pues Sherran dejó una pista en los créditos del tema que fue publicada en YouTube por parte del británico quien desde principios de febrero incluyó el "feat. Taylor Swift".