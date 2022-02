Jake Gyllenhaal se pronuncia sobre "All Too Well", canción que Taylor Swift le dedicó

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift lanzó su nueva versión de su álbum Red, en el que incluyó una de las canciones más sonadas desde su lanzamiento, se trata de "All Too Well", pero la versión extendida de 10 minutos, además de realizar un emotivo video para retratar la letra a la perfección que narra la historia de una pareja tóxica. Ante este estreno que se volvió viral en distintas plataformas digitales, algunos fanáticos de la cantante aseguraron que fue una alegoría de su relación con Jake Gyllenhaal.

Cabe recordar que hace algunos años ambas celebridades tuvieron un romance calificado como polémico, pues no terminaron nada bien pese a los pocos meses que duraron. Según informaron algunos medios especializados, fue el actor quien puso fin al noviazgo por creer que "no estaba funcionando", lo que realmente hirió a la compositora, quien no dudó en dejar este dolor en sus canciones.

Una vez que Swift lanzó todo este material de "All Too Well", los swifties, como se hacen llamar los fanáticos de la cantante, revivieron la relación que tuvieron los famosos, además de defender a Taylor y arremeter contra el actor. Sin embargo, algunos usuarios se fueron al extremo al punto de realizar cyber acoso en las redes sociales de Gyllenhaal.

Ante todo este caos, Jake concedió una entrevista para Esquire, donde fue cuestionado sobre el tema y si creía que fue escrito especialmente para él, a lo que respondió que no se sentía nada molesto al respecto por suponer que no tiene relación con él.

No tiene nada que ver conmigo, se trata de una relación con sus fans. Es su expresión, los artistas aprovechan sus experiencias personales y no esto enojado por eso", confesó.

Por otra parte, el actor también habló sobre el acoso que recibió por parte de los fanáticos de Taylor Swift, luego de que estos comentaran todo tipo de expresiones negativas o simplemente publicaran una bufanda roja, una referencia importante en su noviazgo y también en el videoclip de "All Too Well".

“En algún momento, creo que es importante cuando los seguidores se vuelven rebeldes que sentimos una responsabilidad para que sean civilizados y no permitir el ciberacoso en nombre de uno. Eso plantea una pregunta filosófica más profunda. No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permita examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo”, dijo Jake Gyllenhaal.